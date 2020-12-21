"Альонка постапокаліпсису" охоронятиме від смерті: скандальний пам'ятник у Росії демонтували
Пам'ятник Альонці у російському Нововоронежі демонтували через жорстку критику місцевих жителів. Артоб'єкт, який нарекли "Альонкою постапокаліпсису", передали голові місцевого спортивного центру. Він перейменував пам'ятник та заявив, що тепер це оберіг від раптової і насильницької смерті.
Людям монумент не подобався
Скульптуру Альонки у російському місті Нововоронеж через хвилю критики вирішили все ж демонтувати. Про це повідомляє "Подъем", пише 24 канал.
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Пам'ятник засновниці міста простояв лише кілька днів. Місцевим жителям артоб'єкт не сподобався, у мережі вони активно обговорювали його, викладаючи іронічні підписи, відео та колажі.
Люди заявляли, що фігура навіює жах, обличчя Альонки перелякане, у нього вирячені очі.
Однак вони все ж засмучені через його демонтаж
Попри всю критику, місцеві жителі засмутилися, що пам'ятник вирішили демонтувати. Люди наостанок сфотографувалися з Альонкою.
А також додали, що до міста не було стільки уваги ще з часів роботи Нововоронезької АЕС.
Ми дуже засмучені, тому що ніколи про місто ніхто не чув, крім як про атомну станцію. Пам'ятники в місті з'являються, але вони не несуть ні культурної цінності, ні художньої. Альонка не буває самотньою, біля неї завжди є люди,
– коментує місцевий житель.
Монумент подарували голові місцевого спортивного центру. Чоловік перейменував його на Варвару – захисницю від раптової та насильницької смерті.
Пам'ятник Альонці демонтували / Фото "Подъем"
Що відомо про Альонку?Відповідно до легенди, дівчина шукала нове місце для поселення. Вона вибрала його біля струмка. Та одного дня лиходій Кудеяр вбив дівчину. За її добро земляки назвали село і струмок на її честь. У 50-х роках 20 століття там заснували селище Нова Альоновка, у 2000-х воно стало містом Нововоронеж.
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