Пам'ятник Альонці у російському Нововоронежі демонтували через жорстку критику місцевих жителів. Артоб'єкт, який нарекли "Альонкою постапокаліпсису", передали голові місцевого спортивного центру. Він перейменував пам'ятник та заявив, що тепер це оберіг від раптової і насильницької смерті.

Людям монумент не подобався

Скульптуру Альонки у російському місті Нововоронеж через хвилю критики вирішили все ж демонтувати. Про це повідомляє "Подъем", пише 24 канал.

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Пам'ятник засновниці міста простояв лише кілька днів. Місцевим жителям артоб'єкт не сподобався, у мережі вони активно обговорювали його, викладаючи іронічні підписи, відео та колажі.

Люди заявляли, що фігура навіює жах, обличчя Альонки перелякане, у нього вирячені очі.

Однак вони все ж засмучені через його демонтаж

Попри всю критику, місцеві жителі засмутилися, що пам'ятник вирішили демонтувати. Люди наостанок сфотографувалися з Альонкою.

А також додали, що до міста не було стільки уваги ще з часів роботи Нововоронезької АЕС.

Ми дуже засмучені, тому що ніколи про місто ніхто не чув, крім як про атомну станцію. Пам'ятники в місті з'являються, але вони не несуть ні культурної цінності, ні художньої. Альонка не буває самотньою, біля неї завжди є люди,

– коментує місцевий житель.

Монумент подарували голові місцевого спортивного центру. Чоловік перейменував його на Варвару – захисницю від раптової та насильницької смерті.



Пам'ятник Альонці демонтували / Фото "Подъем"