Арестович відзначився принизливою заявою про військових і сексистською – про жінок

Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Військові плачуться та скаржаться на умови, розповідаючи "легенди". Такою заявою відзначився у прямому ефірі на ICTV речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
Окрім цього від Арестовича прозвучали сексистські слова – що, мовляв, "Європейська Солідарність" скотилася до рівня жіночого гуртожитку ПТУ (професійне технічне училище).
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У студії заговорили про зарплати військових, штрафи за відкриття вогню у відповідь на провокації бойовиків на Донбасі, та загалом умови, в яких вони служать – начебто бійці Збройних сил України на все це скаржаться.
Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу категорично це спростував. Однак при цьому серед інших він застосував і доволі неоднозначний аргумент.
Так, як уміють плакати військові… Я легенди можу годинами розповідати, як військові люблять пожалітися тим, хто приїжджає на фронт – волонтерам, народним депутатам і так далі,
– заявив Арестович.
Ведучий ефіру одразу звернув увагу на ці слова й уточнив: "Ви зараз звинуватили військових у тому, що вони плачуть? Жаліються на умови?" "Так", – відповів Арестович.
Нардепка Ірина Геращенко на це відповіла Арестовичу: "Я не знаю хто ви, але я знаю справжніх військових. Які жодного разу за найважчих умов несення служби не скаржилися, не скиглили. Вони захищають країну, і ми ними пишаємося".
Непривітне спілкування Арестовича та Геращенко на цьому не закінчилося. У цьому ж ефірі дещо згодом спікер української делегації у ТКГ звинуватив "Європейську Солідарність" у підриві національної безпеки України.
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у відповідь на ці слова покинула студію "Свободи слова" на ICTV з такими словами:
Зауважимо, що присутній на дискусії у студії глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що коментувати сексистські висловлювання Арестовича не буде. І тут варто нагадати про ось що:
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