Військові плачуться та скаржаться на умови, розповідаючи "легенди". Такою заявою відзначився у прямому ефірі на ICTV речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

Окрім цього від Арестовича прозвучали сексистські слова – що, мовляв, "Європейська Солідарність" скотилася до рівня жіночого гуртожитку ПТУ (професійне технічне училище).

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Про скарги військових

У студії заговорили про зарплати військових, штрафи за відкриття вогню у відповідь на провокації бойовиків на Донбасі, та загалом умови, в яких вони служать – начебто бійці Збройних сил України на все це скаржаться.

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу категорично це спростував. Однак при цьому серед інших він застосував і доволі неоднозначний аргумент.

Так, як уміють плакати військові… Я легенди можу годинами розповідати, як військові люблять пожалітися тим, хто приїжджає на фронт – волонтерам, народним депутатам і так далі,

– заявив Арестович.

Ведучий ефіру одразу звернув увагу на ці слова й уточнив: "Ви зараз звинуватили військових у тому, що вони плачуть? Жаліються на умови?" "Так", – відповів Арестович.

Нардепка Ірина Геращенко на це відповіла Арестовичу: "Я не знаю хто ви, але я знаю справжніх військових. Які жодного разу за найважчих умов несення служби не скаржилися, не скиглили. Вони захищають країну, і ми ними пишаємося".

Сварка з Геращенко і сексистська заява

Непривітне спілкування Арестовича та Геращенко на цьому не закінчилося. У цьому ж ефірі дещо згодом спікер української делегації у ТКГ звинуватив "Європейську Солідарність" у підриві національної безпеки України.

"Хто деморалізує українських військових? Ви ж їх і розбещуєте, "Вагнером" цим всім, Медведчуком... Ви відкрито працюєте проти національної безпеки держави. Так, я звинувачую "ЄС" в тому, що ви працюєте за російськими наративами. Ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного", – говорив Арестович.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у відповідь на ці слова покинула студію "Свободи слова" на ICTV з такими словами:

"Я не можу бути в ефірі, де є сексизм, і це не присікає, на жаль, ні ведучий, ні присутні тут колеги. Подібну риторику від представника партії влади у жодній європейській країні важко собі уявити".

Зауважимо, що присутній на дискусії у студії глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що коментувати сексистські висловлювання Арестовича не буде. І тут варто нагадати про ось що:

У червні 2020 року Олександр Корнієнко разом з Давидом Арахамією втрапили у гучний сексистський скандал із "корабельною сосною".

А в січні 2021 глава "Слуги народу" став ініціатором законопроєкту про відповідальність за прояви сексизму (ще один схожий законопроєкт подала нардепка Третьякова).

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