Про скандальні рішення заступника Уруського та наслідки пожежі у будинку престарілих в Харкові, деталі переговорів щодо Донбасу – у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським говорили депутат Харківської міськради Дмитро Балух та експерт з ВПК, керівник проєкту State Watch Гліб Канєвський.

Між іншим: 24 канал

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий їздив нетверезим Києвом. Також він зчепився з патрульними поліціянтами та хвалився своєю посадою.

Увага "Я заступник міністра": поліція розкрила деталі скандалу із заступником Уруського

"Можливості" заступника Уруського

Гліб Канєвський: Є враження, що колишній очільник Мінстратегпрому шукав можливості, де реалізувати себе у різних функціях міністерства. Немілостівий намагався комунікувати з державними лісгоспами. Він ходив на їхні конференції та активно комунікував щодо питання необробленої деревини, але Мінстратегпром не повинен займатися лісовою промисловістю.

Немілостівого проштовхнула група від фракції "Батьківщина" через особисті домовленості з Єрмаком.

Лісгоспи – це особлива незахищена корупційна каста. Вони почали шукати когось в уряді, хто конкретно міг би їх захистити від міністерства економіки, екології, щоб їх не перевели на аукціони. Свою ініціативу проявив Немілостівий.

Переговори у ТКГ

Денис Казанський: Росії не вдається зламати офіційний Київ у контексті переговорів щодо Донбасу. Радник Путіна Козак почав нервувати, бо йому потрібно показати якісь успіхи, від нього вимагають результату, а він не може його надати.

Деталі переговорів щодо Донбасу від Казанського – читайте за посиланням.

Хто винен у трагедії в Харкові

Після пожежі у будинку престарілих в Харкові влада України пообіцяла провести тотальну перевірку. Дмитро Разумков попросив комітет Верховної Ради підготувати 3 законопроєкти про пожежну безпеку до розгляду на наступному пленарному тижні.