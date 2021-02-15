Європейський парламент нагадав про судову реформу, як передумову європейського майбутнього для України. Натомість сама ВРП та Рада суддів роблять усе, щоб зберегти чинну систему. У березні планують без будь-якого конкурсу обрати нових членів ВРП та Конституційного Суду.

Джерело: "Правосуддя по-новому" на 24 каналі

Усі визнають, що влада повинна якомога швидше провести справжню судову реформу. Це була одна з ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського.

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Висновки Європи

10 лютого Європейський парламент ухвалив спеціальну резолюцію щодо виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У ній Європарламент акцентував, що до судів в Україні дуже низька довіра і владі потрібно пришвидшити реформу.

Європарламент рішуче наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради правосуддя,

– зазначили у Європарламенті.

Це свідчить про те, що про недоброчесність членів ВРП відомо вже усій Європі. Тепер від того, чи нам вдасться перезавантажити цей орган направду залежить наше європейське майбутнє.

В Офісі Президента не спішать виконувати свої обіцянки і він досі не вніс до парламенту законопроєкт про реформування ВРП. Однак усім відомо, що там має бути. Це зафіксовано у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, у рекомендаціях Венеційської комісії та Великої сімки, а тепер у резолюції Європарламенту.

Реформа судів

Зокрема, мовиться про зміну правил обрання членів ВРП. Вони повинні обиратись на прозорому конкурсі та за участі міжнародних експертів з ретельною перевіркою доброчесності кандидатів. Поки ж влада тягне із законопроєктом, судді використовують цю паузу для того, щоб зберегти та посилити чинну систему та Вищу раду правосуддя.

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Зокрема 9 – 11 березня у Києві відбудеться з'їзд суддів, де заплановано обрати 4 членів ВРП та одного суддю Конституційного Суду. Кандидати до ВРП не проходять жодного конкурсу та перевірки, а кандидати до Конституційного Суду відбули лише формальну співбесіду у Раді суддів, яка взагалі не передбачала перевірки доброчесності.

Хто серед кандидатів

Ми не побачили серед кандидатів у судді тих, до кого є довіра чи тих, хто спроможний змінити систему. Однак реальні шанси стати новими членами ВРП мають ті, хто точно доб'є усі сподівання на чесне правосуддя.

Наприклад, бажання стати членом ВРП виявила суддя Тетяна Денисюк. Зараз вона працює у Господарському суді Харківської області. У неї не просто сумнівна репутація і статки, а й обвинувачення у вчиненні злочинів. Зокрема зловживання службовим становищем та свідоме винесення неправосудного рішення.



Суддя Тетяна Денисюк / Фото "Актуальная правда"

Справи Денисюк

У 2017 році вона зобов ' язала ПАТ "Укргазвидобування" передати на користь приватного підприємства природний газ, який був арештований у так званій справі Онищенка.

язала ПАТ "Укргазвидобування" передати на користь приватного підприємства природний газ, який був арештований у так званій справі Онищенка. У 2018 році антикорупційна прокуратура повідомила їй про підозру, а потім передала справу у Вищий антикорсуд, де вона досі розглядається.

Тож, Денисюк може потрапити у крісло члена ВРП прямо з лави підсудних. Зрештою, там уже є Гречківський, якого судили за тяжкий злочин, тож, можливо, судді хочуть закріпити таку традицію.

Інші сумнівні кандидати

► Олександр Ситников

Цікавим кандидатом є і суддя у відставці Олександр Ситников. Він відомий і сумнівним майном, і свавільними рішеннями про заборону мирних зібрань.

Зверніть увагу. Ситников брав участь у конкурсі до Верховного Суду, але Громадська рада доброчесності виявила, що його позбавили наукового ступеня за плагіат.

Це стало підставою для негативного висновку і навіть Кваліфікаційна комісія визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності. Тож керувати судовою системою може сертифікований плагіатор з підтвердженою недоброчесністю.

► Володимир Бутенко

Планує у ВРП і колишній член Вищої кваліфікаційної комісії Володимир Бутенко. За час роботи він активно протягував усіх недоброчесних, а ще попався на несвоєчасному декларуванні. НАЗК склало на нього протокол, з розглядом якого тягнула суддя Солом'янського суду Мозолевська.



Володимир Бутенко / Фото з реєстру публічних діячів України

Зрештою його виправдали, а Мозолевська пройшла оцінювання у того ж Бутенка, попри очевидний конфлікт інтересів. Також він був почесним гостем на дні народження судді Окружного адмінсуду міста Києва Євгена Аблова.

Це той, що готовий "чудити" за будь-якою вказівкою свого шефа Павла Вовка.

У листопаді 2019 спеціальним законом Бутенка і весь склад Комісії звільнили за повний провал судової реформи. Тепер же він хоче блокувати зміни уже у статусі члена ВРП.

► Олександр Тимошенко

Суддя Господарського суду Житомирської області Олександр Тимошенко теж хоче у ВРП. Він став відомий завдяки намаганням забрати за сумнівні борги будинок у хлопця, який у судді грошей не брав, є сиротою і не має більше де жити.

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Коли ж інший суддя Шалота захистив його, то Тимошенко через ВРП почав пресувати молодого суддю, який не захотів працювати за правилами кругової поруки. Тож цілком зрозуміло, якими принципами буде керуватись цей кандидат, якщо потрапить у раду правосуддя.

► Олена Журавська

Але найбільшим цинізмом є кандидатура судді Деснянського суду міста Києва Олени Журавської. Під час Революції Гідності вона на догоду владі засуджувала невинних учасників протестів. На підставі сфальшованих документів позбавила людину прав за поїздку до Межигір'я Януковича, а ще кинула за ґрати 19-річного хлопця, якого беркути схопили на Майдані.



Олена Журавська / Фото Рада суддів України

Нещодавно Європейський суд ухвалив 5 рішень за заявами учасників Майдану. Суд встановив, що влада використовувала силу та свавільні судові рішення для придушення протестів. Для цього правоохоронцям та судам надавались усні вказівки затримувати та ув'язнювати навіть без правових підстав. Навіть Європейський суд визнав, що судді Майдану діяли на підставі вказівок влади.

Цинізм Журавської

Однак, незважаючи на злочинність своїх дій, Журавська не лише не понесла покарання, але й зробила непогану кар'єру. Зараз вона є одним з керівників Ради суддів та реальним кандидатом у ВРП.

Зауважимо. Особливий цинізм у тому, що з'їзд суддів відбудеться практично на річницю розстрілів на Майдані у Будинку профспілок, який був штабом майданівців та згорів у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.



Будинок профспілок після пожежі у 2014 році / Фото РБК-Україна

Там загнули Герої Небесної Сотні, а через 7 років будуть голосувати за суддю, яка є уособленням того, проти чого вони боролись та пожертвували своїм життям. Інакше як знущанням та наругою над героями та цінностями Майдану це назвати не можна.

Конституційний суд

З'їзд суддів також має обрати одного суддю Конституційного Суду. Серед кандидатів ми не знайшли авторитетних конституціоналістів, однак є дуже сумнівні особи. Для прикладу, суддя Деснянського суду міста Києва Валерія Бабко відзначилась тим, що закривала справи щодо водіїв, спійманих п'яними за кермом. За це ВРП відкрила проти неї дисциплінарне провадження.



Валерія Бабко / Фото "Чесно"

Глава Херсонського апеляційного суду

Фаворитом виборів до Конституційного Суду є голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко. Він очолив суд у 2012 завдяки рішенню ради юстиції, в яку входили Портнов, Ківалов, Татьков, Кузьмін. З того часу переобирався тричі, попри пряму заборону закону. Він дуже сумнівно скасовував рішення про покарання нетверезих водіїв.



Олександр Коровайко / Фото з блогу "Prosud.Info"

Дуже ймовірно, що суддею Конституційного Суду стане "маленька копія Тупицького", що лише поглибить конституційну кризу.

Організації закликають вийти на мітинг

Громадські організації вже закликають громадян прийти 9 березня до Будинку профспілок та не допустити зриву реформи і щоб недоброчесні далі керували судовою системою.

Якщо ми хочемо провести справжню, а не фейкову реформу, то спершу треба запровадити прозорі конкурси, що забезпечать не просту зміну облич, а обрання незалежних і доброчесних професіоналів. Після цього обирати нових членів ВРП та суддів Конституційного Суду.