Скандальна Неля Штепа знову не з'явилась у суді: причина

Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа не приїхала на засідання суду. Там їй мали зачитати обвинувачення.

Джерело: "Суспільне"

Неля Штепа надіслала до суду відповідний лист. У ньому мовиться про те, що 28 січня за її участю в міськраді проходить засідання комісії.

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Чи є це поважною причиною

Причину відсутності Штепи не вважають поважною. Зокрема, прокурор у справі Олександр Чекін зазначив: "Судовий розгляд цього провадження триває вже кілька років. І з різних підстав Штепа не з'являється до суду".

У цьому випадку її участь у засіданні постійної комісії Слов'янської міської ради законодавством не передбачена як поважна причина,

– зауважив Чекін.

За його словами, поважною причиною може бути хвороба чи смерть близьких родичів.

Позиція сторони Штепи

Водночас адвокат Нелі Штепи Олександр Тананакін зауважив, що про відсутність Штепи суд повідомили заздалегідь. Він сказав: "Людина повинна, мабуть, якось заробляти собі на життя, а не тільки з'являтися у суди, які, з вини прокуратури, тягнуться 7 років".

Що відомо про Нелю Штепу: коротко

Ексочільницю Слов'янську Нелю Штепу звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність України.

Під час звільнення Слов'янська від проросійських бойовиків у липні 2014 року її взяли під варту. Але у 2017 відпустили, призначивши цілодобовий домашній арешт з використанням електронного браслета.

Суд 20 січня обрав Штепі новий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Суд відклав засідання до 9 лютого.