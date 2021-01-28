Скандальна Неля Штепа знову не з'явилась у суді: причина

Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа не приїхала на засідання суду. Там їй мали зачитати обвинувачення.
Джерело: "Суспільне"
Неля Штепа надіслала до суду відповідний лист. У ньому мовиться про те, що 28 січня за її участю в міськраді проходить засідання комісії.
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Причину відсутності Штепи не вважають поважною. Зокрема, прокурор у справі Олександр Чекін зазначив: "Судовий розгляд цього провадження триває вже кілька років. І з різних підстав Штепа не з'являється до суду".
У цьому випадку її участь у засіданні постійної комісії Слов'янської міської ради законодавством не передбачена як поважна причина,
– зауважив Чекін.
За його словами, поважною причиною може бути хвороба чи смерть близьких родичів.
Водночас адвокат Нелі Штепи Олександр Тананакін зауважив, що про відсутність Штепи суд повідомили заздалегідь. Він сказав: "Людина повинна, мабуть, якось заробляти собі на життя, а не тільки з'являтися у суди, які, з вини прокуратури, тягнуться 7 років".Зауважимо! Суд відклав засідання до 9 лютого.