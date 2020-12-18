Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець оскаржила в суді своє звільнення з попередньої посади голови директорату енергетичних ринків Міненерго. Тепер вона отримає 139 тисяч гривень від відомства, яким зараз керує.

Відповідне рішення за позовом Буславець ухвалив Окружний адміністративний суд Києва.

З опублікованого рішення випливає, що Буславець керувала директоратом енергоринків з 19 грудня 2017 року і була звільнена 10 лютого 2020 року наказом тодішнього міністра енергетики Олексія Оржеля через реорганізацію відомства.

Далі 17 березня звільнена чиновниця звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з позовом, вимагаючи поновлення на посаді й виплати зарплати за період після звільнення. При цьому вже 16 квітня Кабінет Міністрів призначив її першою заступницею голови Міненерго з функцією керівництва відомством.

Попри це, вона не відкликала позов, за яким Окружний адмінсуд Києва 23 жовтня зобов'язав Міненерго виплатити Буславець 139 тисяч гривень як зарплату за "вимушений прогул" з 10 лютого по 16 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 грудня не змогла затвердити нового міністра енергетики. При цьому заступник голови Міненерго Юрій Бойко, призначений в.о. міністра з 20 листопада, вже на початку грудня пішов на лікарняний. Тому відомством як і раніше керує Буславець як перший заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України публікувало запис телефонної розмови, в якому генеральний директор енергохолдингу ДТЕК (входить до групи SCM Рината Ахметова) Максим Тимченко обговорював призначення Буславець главою Міненерго, називаючи її кандидатуру "останньою надією".