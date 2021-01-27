"К нам в Рашку": скандальна блогерка Онацька подякувала росіянам за підтримку

Одіозна блогерка Таїсія Онацька ( Di. rubens) подякувала росіянам за те, що вони є. Тепер жителі "улюбленої країни" запрошують свою "героїню" переїхати до Росії або окупованого Криму. Там начебто на неї чекають великі можливості.
Джерело: 24 канал
Одіозна блогерка написала черговий пост, у якому поскаржилася на утиски та нібито погрози фізичної розправи з боку агресивно налаштованих українців. Дівчина також заявила, що у Міністерстві оборони України з неї насміхаються.
Актуально Ніщо не віщувало біди: онлайн-курси Prometheus видалять лекції скандальної блогерки Онацької
У коментарях заспокоювати улюблену блогерку кинулися її російські шанувальники.
Зокрема, вони запевняють дівчину, що "з нею до кінця" та погрожують "поставити цих розумників на місце".
Окрім того, Di. rubens запрошують переїхати до Росії. Зокрема, пишуть "А может, правда, к нам в Рашку" и "Приезжай в Россию, там много возможностей".
Окремі "розумники" закликають Онацьку переїхати до Криму, який Росія окупувала. Там начебто "простіше будь-яку країну" любити.
"Дякую за те, що ви поряд",
– відповіла Di. rubens.
Росіяни підтримують Di. rubens / Скриншоти зі сторінки Онацької