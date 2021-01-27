"К нам в Рашку": скандальна блогерка Онацька подякувала росіянам за підтримку

Одіозна блогерка Таїсія Онацька ( Di. rubens) подякувала росіянам за те, що вони є. Тепер жителі "улюбленої країни" запрошують свою "героїню" переїхати до Росії або окупованого Криму. Там начебто на неї чекають великі можливості.

Джерело: 24 канал

Одіозна блогерка написала черговий пост, у якому поскаржилася на утиски та нібито погрози фізичної розправи з боку агресивно налаштованих українців. Дівчина також заявила, що у Міністерстві оборони України з неї насміхаються.

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У коментарях заспокоювати улюблену блогерку кинулися її російські шанувальники.

Зокрема, вони запевняють дівчину, що "з нею до кінця" та погрожують "поставити цих розумників на місце".

Окрім того, Di. rubens​ запрошують переїхати до Росії. Зокрема, пишуть "А может, правда, к нам в Рашку" и "Приезжай в Россию, там много возможностей".

Окремі "розумники" закликають Онацьку переїхати до Криму, який Росія окупувала. Там начебто "простіше будь-яку країну" любити.

"Дякую за те, що ви поряд",

– відповіла Di. rubens​.

Таїсія Онацька у відео для тіктоку між Україною та Росією обрала країну-агресора. Такий вчинок блогерки обурив суспільство. Тепер Di. rubens щокілька днів пише новий пост у якому звинувачує українську владу та народ у різноманітних гріхах. Одну з таких скарг лайкнула українська співачка Jerry Heil. Детальніше про скандал навколо Онацької читайте тут

Росіяни підтримують Di. rubens​ / Скриншоти зі сторінки Онацької