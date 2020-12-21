2020 рік, що минає, не обійшовся без кількох резонансних скандалів щодо статків українських політиків і посадовців. Стосуються вони здебільшого нерухомості. Щоправда, доходи та витрати на різні коштовні речі також були в центрі уваги. Про усе це та трохи більше читайте в матеріалі 24 каналу.

Козак Гаврилюк і його будиночок у Карпатах

Розпочався рік з інформації, що колишній нардеп від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк, відомий як "козак Гаврилюк", будує 3-поверховий дерев'яний будинок у Карпатах. І це попри те, що живе він лише на зарплату.

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Зводить Гаврилюк будинок у селі Нижній Березів, що в Косівському районі на Івано-Франківщині. Його площа становить приблизно 550 квадратних метрів. А поруч – озеро, річка, водоспад і ліси Карпат. Колишній парламентар до декларації жодних повідомлень про майбутнє помешкання не вносив. Проте місцеві жителі Нижнього Березова впевнено називають цю споруду "будинком Гаврилюка".



Будинок Гаврилюка у Карпатах / Фото з соцмереж

Після розголосу екснардеп усе ж зізнався про будівництво будинку. Заявив, що вкладає в нього "кожну зайву копійку, кожну вільну хвилину". А допомагають йому батьки його дружини Ярини, які кілька років були на заробітках у Чехії. Сама ділянка під будинком, найімовірніше, також належить їм. Начебто раніше там "був город, який обробляла бабця".

Чи добудував Гаврилюк будинок – невідомо. Оскільки на той час для завершення потрібно було багато коштів. І Гаврилюк не виключав, що комусь із його родини, або навіть йому самому доведеться знову їхати на заробітки… І, мабуть, це зробив сам політик, оскільки за місяць інформпростір підірвали новини, що він працює таксистом.

Дивіться відео про будинок Михайла Гаврилюка в Карпатах

Бідні посадовці

На початку року вибухнув не менш гучний скандал із "маленькими" зарплатами українських посадовців. Тоді багато представників української влади ледь не в один голос заявили, що їм важко за такі гроші прожити.

Відповідними заявами, зокрема, відзначилися тодішня міністерка освіти Ганна Новосад, очільник Мін'юсту Денис Малюська та вже екскерівник МЗС Вадим Пристайко. Також на їхній бік став колишній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, який зауважив, що деякі міністри просять більшу зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм важко утримувати свої родини.

Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, я не маю часу ходити в кіно. Але якщо ви мене спитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить,

– казала тоді Ганна Новосад.

І все б нічого, можливо, українці б і повірили, що міністри нічим не відрізняються від звичайного народу. Проте у той час набули розголосу захмарні доходи українських посадовців. Річ у тім, що вони, окрім зарплати, мають ще й премії та різні надбавки. Тому восени 2019 року та взимку 2020-го вони отримали просто рекордні для України гроші. Хоча офіційно їхній середній дохід мав би становити від 40 до 80 тисяч гривень.

До прикладу, тодішньому міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Також високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень. У Мінкульті на той час найбільше заробив секретар відомства Ростислав Карандєєв – йому виплатили 497 тисяч 709 гривень.

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Погуляв у Москві на мільйон

У лютому депутат від ОПЗЖ Федір Христенко розкішно відсвяткував день народження дружини у Москві. На організацію свята він витратив 1 мільйон доларів.

І це й не дивно. Адже захід відбувся в одному з найдорожчих ресторанів Росії – Four Seasons. Більше того, на вечірці виступали зірки російської естради – Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та гурт "Руки вверх". А їхні гонорари за корпоратив стартують від 100 тисяч доларів.

У своїй декларації парламентар вищезазначені витрати не вказав. Тому у червні за нього взялося НАЗК.

Дивіться відео з вечірки дружини депутата Федіра Христенка

Елітний Mercedes Єрмака

На початку березня голова Офісу Президента Андрій Єрмак придбав Mercedes-Benz S класу 2019 року випуску. Вартість машини становить 2 мільйони 972 тисячі 776 гривень.



Ось який має вигляд авто цієї моделі / Фото із сайту cars.mercedes-benz.ru

Ні, у цьому разі все відбулося законно, і необхідні зміни він вніс до декларації. Однак ситуація набула розголосу через те, що Єрмак тоді пробув на посаді керівника ОПУ лише місяць. Крім того, повідомлення про купівлю машини з'явилися у період жорсткого карантину, коли українцям було нелегко, зокрема фінансово.

Згідно з декларацією, Єрмак також володіє квартирою площею 107,8 квадратних метра, низкою корпоративних прав і за 2019 рік заробив 254 959 гривень. Водночас з серпня 2015 року користується автомобілем Toyota Camry, але той у його власності не перебуває.

Хто такий Андрій Єрмак: дивіться відео 24 каналу

"Контрабандні" картини Порошенка

Цього разу справа стосується не грошей, а не менш коштовних творів мистецтва. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження про нібито переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. Мовиться як про майстрів епохи класицизму, так і про сучасних імпресіоністів і сюрреалістів.

Порошенко показав колекцію картин: дивіться відео

Слідчі підозрюють, що вивезення творів відбулося з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандним шляхом. Адже згідно з законом, з України можна вивозити без дозволу лише сувеніри. А в разі культурних цінностей треба отримувати спеціальний дозвіл Міністерства культури та його пред'являти митникам і прикордонникам.

У цій справі свідком є п'ятий президент Петро Порошенко. І картини начебто зберігалися на його віллі в Іспанії. Проте у день, коли мав відбутися допит, політик відкрив виставку цих картин в музеї Івана Гончара в Києві. Водночас він оприлюднив оригінали митних декларацій і документи про сплату за них, аби довести, що ввезення картин було легальним. Натомість генпрокурор Ірина Венедіктова вважає цю справу "цікавою щодо кола учасників, походження картин і джерел їх придбання".

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Зрештою ДБР заарештувало вищезазначену колекцію, але з музею Гончара її не вивозили. Відтак, улітку пройшла оновлена виставка, і картини опинилися за ґратами. У "Європейській Солідарності" це назвали певним перформансом.



Картини – за ґратами: виставка колекції Порошенка в музеї Гончара / Фото "Європейської Солідарності"

У серпні Київський апеляційний суд скасував арешт картин Порошенка. Він заявив про відсутність дозволу на проведення обшуку, коли арештовували картини. Також судді вважають, що прокурори не довели законність арешту майна.

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158 квартир і спадок на мільйон

Улітку привернули увагу українців член депутатської групи "За майбутнє" Віктор М'ялик і мер Чернігова Владислав Атрошенко. І все завдяки їхній безмежній любові до нерухомості, грошей і розкоші.

Так, у декларацію за 2019 рік М'ялик вніс 158 квартир загальною площею у майже 10 тисяч квадратних метрів. Крім того, він володіє 80 земельними ділянками та 2 авто Lexus, які на час придбання коштували приблизно по 3,5 мільйона гривень кожне. Водночас на елітних Porsche і Mercedes-Benz за 9 мільйонів гривень їздить його дружина.

Заробив нардеп за 2019 рік 314 117 гривень зарплати, а у дружини – 29 099 гривень. Варто додати, що за продаж нерухомості та здачу її в оренду родина отримала кілька мільйонів гривень. М'ялик також тримає готівкою 150 мільйонів гривень і мільйон доларів США.

За даними видання "Вісті Рівненщини", насправді у його власності – лише 37 квартир. Решту він уже продав, але на виплату, тобто юридично квартири все ще вважаються його власністю. А стільки нерухомості має депутат тому, що раніше займався будівництвом.

Щодо Атрошенка, то він задекларував будинок площею у понад 700 квадратних метрів. Вартість маєтку становить майже 7 мільйонів гривень. У декларації чиновник вказав, що все майно отримав у спадок від свого батька.



Витяг із декларації Атрошенка / Скриншот із сайту Єдиного державного реєстру декларацій

Цікаво, що раніше він вказав пожертву 100 тисяч гривень на закупівлю медичного обладнання. Також у період пандемії коронавірусу зазначав про фінансування закупівлі апарату штучної вентиляції легенів вартістю у 430 тисяч гривень.

Кива, його жомова яма та квартира за секс

Одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву спіймали на декларуванні недостовірної інформації. Зокрема, він вказав дохід в 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями площею в 400 квадратних метрів. Її політик начебто здавав в оренду, а використовували яму для відходів з виробництва цукру.

Однак, як з'ясували журналісти-розслідувачі, те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим. На це Кива зреагував вкрай агресивно і почав виправдовуватися, що насправді на місці жомової ями є нафтопереробний завод, який приносить орендодавцю гроші. Також він зазначив, що просить вибачень і якщо їх не отримає, піде до суду.

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Зауважимо, що поруч із ямою справді розташовується цукровий завод, однак він не є власністю Киви і не входить до об'єктів, які той здає в оренду. Саму ж жомову яму ніхто не використовував щонайменше рік.

Якою насправді є жомова яма Киви: дивіться відео

Крім того, за даними журналістів, депутат живе в квартирі, якої немає в декларації. Розташовується це помешкання в центрі Києва поряд із вулицею Банковою. На такі закиди Кива відповів у своєму стилі, навіть перевершив себе.

Там живе моя подруга. У нас з нею – не спільний побут, а спільний секс. Буває і таке. У вас буває спільний секс?

– пояснив парламентар.

У жовтні в НАЗК заявили, що вони перевірять декларацію Киви. Підставою для цього стали звернення громадян, а також матеріали у ЗМІ.

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Захмарні статки суддів КСУ, які ті приховують

Після того, як в Україні виникла конституційна криза, українців зацікавило життя суддів КСУ. А виявилося воно зовсім не простим. Передусім мовиться про статки, якими вони володіють і які так приховують від очей простих смертних.

Зокрема, голова суду Олександр Тупицький у Василькові під Києвом має справжній маєток. Тут і викладені каменем стежки, і озера, є навіть водоспад. Крім того, у Тупицького є власна теплиця, басейн з шезлонгами, пляжне бунгало, а також квадроцикл. І усе це – за високим парканом, скрізь датчики руху та камери спостереження.

Інформація в декларації свідчить, що площа, де розмістилося таке багатство, становить 211,4 квадратних метра. А належить усе це тещі Тупицького.

Маєток Тупицького з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Але не Тупицьким єдиним. Відзначилася також суддя Конституційного Суду Ірина Завгородня, а саме її чоловік. Він нещодавно купив 3-кімнатну квартиру в комплексі "Новопечерські липки" в Києві. Приблизна вартість помешкання – 13 мільйонів гривень.

Однак у його декларації зазначено пенсію з Росії (75 тисяч гривень), оскільки він має російській паспорт. Також Завгородній отримав 1,8 мільйона гривень від продажу меншої квартири та 700 тисяч гривень від продажу автомобіля. Щоправда, після цього одразу ж купив новий BMW X4 за 1,6 мільйона гривень.



Задекларовані доходи чоловіка Завгородньої / Cкриншот "Української правди"

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Третя квартира Хомчака, отримана від держави

Ще один гучний скандал щодо нерухомості виник наприкінці року. Відомий музикант та активіст Тарас Тополя зробив закид у бік головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Начебто останній отримав третє службове житло в Києві. А попередні зі службових зробив приватними.

Зокрема, в 2002 році переписав на маму квартиру площею 17,8 квадратних метра. Розміщується вона у Львові й отримав її Хомчак у 2000 році.

Щодо другого службового житла, то мовиться про двокімнатну квартиру площею 37,9 квадратних метра в Білій Церкві на Київщині. Отримав Хомчак її у 2006 році та через три роки з неї було знято статус "службова".

У Генштабі ЗСУ на це відповіли, що мовиться про штатно-посадове житло. А щодо попередніх квартир, головнокомандувач їх закупив на заміну тим, які йому видали за попереднім місцем служби.

Ці квартири – рівнозначні, навіть із більшою житловою площею. Ці зміни Руслан Хомчак відобразив у декларації. І, власне, мовиться про штатно-посадове житло. Це вказано і в рапорті у бік міністра оборони, який оприлюднив Тополя,

– зазначив речник Генштабу ЗСУ Богдан Сеник.

Він додав, що штатно-посадове житло – це те житло, яке закріплюють за тією чи іншою посадою. Тобто, якщо цю посаду отримає інша особа, вона водночас отримує право користуватися вищезазначеним житлом. Службове ж житло видають за місцем служби, і у разі його зміни такі квартири підлягають звільненню.

Коштовна декларація 19-річного сина нардепів від ОПЗЖ

Син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав став депутатом Краматорської міськради. У свої 19 років хлопець задекларував 185 тисяч одиниць криптовалюти на 23,7 мільйона доларів. Почав володіти він цією криптовалютою ще в 14 років.

Також 19-річний депутат Краматорської міськради вказав кілька земельних ділянок, будинок, офіс і квартиру. У декларації Солода є й автопарк, що складається з Land Rover і Mercedes-Benz. Але усе це майно зареєстроване на батька та мати Ростислава.

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Депутати-"модники"

Не лише нерухомість, машини та картини люблять купувати українські політики. Витрачають вони свої "чесно зароблені" гроші й на інші коштовні речі. Із деякими з них нардепи засвітилися у Верховній Раді. І чомусь це здебільшого робили представники пропрезидентської "Слуги народу".

У січні депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа прийшла у Верховну Раду із сумкою Dolce & Gabbana "Sicily". Вона коштує близько 1 375 євро (трохи менше за 40 тисяч гривень). А це середня зарплата народного обранця в місяць.

У вересні ще один "слуга народу" Андрій Задорожний похвалився у парламенті коштовним годинником Rolex Submariner. Його вартість стартує від 17 тисяч доларів. Водночас у декларації жодної згадки про таку забаганку немає.



У "слуги народу" Задорожнього помітили незадекларований годинник Rolex / Фото "Апострофа"

У грудні інший "слуга" Анатолій Гунько прийшов на засідання Верховної Ради з дорогим годинником фірми Breguet. Його вартість становить 12 тисяч доларів. А це понад 150 прожиткових мінімумів в Україні.



Анатолій Гунько з годинником за 12 тисяч доларів / Фото "Апострофа"