Зі Збройних сил України звільнили військового комісара Чернігівського обласного військкомату Олександра Криворучка. Зараз полковник перебуває в запасі. У середині січня на нього надійшли скарги через домагання до підлеглих жінок.

Джерело: Військова служба правопорядку у ЗСУ Криворучка звільнили згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Документ опублікували 30 січня. Криворучко входить до складу оперативного командування "Північ". До теми Хомчак доручив розслідувати скаргу військової на булінг і домагання, – Генштаб ЗСУ У Військовій службі правопорядку додали, що ступінь провини всіх учасників процесу встановить суд. На Криворучка скаржилися через домагання: подробиці Раніше до ЗМІ звернулася співробітниця військкомату Ольга Деркач. Вона, як і Криворучко, працює в центрі комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ".

Жінка розповіла, зокрема, про непристойні знаки уваги з боку свого начальника.

За її словами, чіплятися до неї Криворучко почав ще в 2016 році. Вперше сталося це тоді, коли Деркач заходила до його кабінету обговорити робочі питання.

Також Деркач повідомила, що домагався полковник і до інших працівниць. Але не всі про це хочуть розповідати, адже бояться звільнення.

На заяву Ольги Деркач відреагували у Генштабі. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак поставив завдання провести службову перевірку.

За інформацією Оперативного командування "Північ", слідство щодо Криворучка веде Нацполіція. Зауважимо! В 2019 році в ЗСУ виник схожий скандал. Тоді про домагання з боку полковника Віктора Іваніва повідомила лейтенантка Валерія Сікал. Інцидент трапився у військовій частині ЗСУ № А1358 під Хмельницьким. Чим завершилася ця резонансна справа – читайте за посиланням.