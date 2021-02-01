Секс-скандал у ЗСУ: звільнили полковника Криворучка – його звинуватила у домаганнях підлегла
Зі Збройних сил України звільнили військового комісара Чернігівського обласного військкомату Олександра Криворучка. Зараз полковник перебуває в запасі. У середині січня на нього надійшли скарги через домагання до підлеглих жінок.
Джерело: Військова служба правопорядку у ЗСУ
Криворучка звільнили згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Документ опублікували 30 січня. Криворучко входить до складу оперативного командування "Північ".
До теми Хомчак доручив розслідувати скаргу військової на булінг і домагання, – Генштаб ЗСУ
У Військовій службі правопорядку додали, що ступінь провини всіх учасників процесу встановить суд.
На Криворучка скаржилися через домагання: подробиці
- Раніше до ЗМІ звернулася співробітниця військкомату Ольга Деркач. Вона, як і Криворучко, працює в центрі комплектування та соціальної підтримки оперативного командування "Північ".
- Жінка розповіла, зокрема, про непристойні знаки уваги з боку свого начальника.
- За її словами, чіплятися до неї Криворучко почав ще в 2016 році. Вперше сталося це тоді, коли Деркач заходила до його кабінету обговорити робочі питання.
- Також Деркач повідомила, що домагався полковник і до інших працівниць. Але не всі про це хочуть розповідати, адже бояться звільнення.
- На заяву Ольги Деркач відреагували у Генштабі. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак поставив завдання провести службову перевірку.
- За інформацією Оперативного командування "Північ", слідство щодо Криворучка веде Нацполіція.
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