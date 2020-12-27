Суд у Краматорську взяв під варту командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону Павла Лановенка. Він має позивний "Друг Морпіх". Чоловіка підозрюють у побитті військового, що перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Деталі рішення суду

Його було ухвалено 26 грудня. Відповідно до цього рішення, командира взяли під варту на 30 діб з утриманням на гауптвахті Донецького зонального відділу Військової поліції. Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Південь".

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Раніше щодо командира ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею “Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості”. Однак згодом її перекваліфікували у "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

За цим фактом повідомили військову прокуратуру Маріупольського гарнізону. Також задля з'ясування причин і обставин на місце вирушили робочі групи представників Командування Сухопутних Військ і Оперативного командування "Південь".

З 25 грудня триває службове розслідування. Крім того, відбуваються заходи з метою забезпечення дотримання прав військовослужбовців і максимально прозорого, об'єктивного розслідування.

Що з'ясувало слідство

23 грудня військовослужбовця однієї із бригад, що виконують завдання в районі ООС, доправили до стабілізаційного центру.

24 числа його перевели до військового госпіталю через погіршення стану здоров'я .

. Зі свідчень лікарів стало відомим, що воїн мав зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння.

Також він поскаржився, що його побив командир батальйону та внаслідок цього він отримав травми.

Зрештою лікарі провели операцію та встановили діагноз – "закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомої речовини”.

Інформація про комбата, який побив військового

За словами журналістів і друзів, його ім'я – Павло Лановенко. Відомо, що підрозділ, який він очолює, наразі виконує бойове завдання поблизу Донецького аеропорту.

Журналістка Віолетті Кіртоці вдалося телефоном поговорити з Лановенком після рішення суду. Він їй розповів, що побачив на позиції бійця в неадекватному стані. Той, зі свого боку, не приховував, що приймає наркотики.

Наступного дня командиру доповіли, що хлопець погано почувається: відбито селезінку. Водночас хворий звинуватив у побитті Лановенка. Сам комбат усі звинувачення у свій бік відкидає. Каже, що навіть пальцем бійця не рухав.

У результаті командира батальйону викликали до відділку ДБР у Краматорську. Він туди приїхав сам – за ним нікого не посилали. На подальшому засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив факту побиття.

Але рішення, як мені сказали потім присутні у суді, було вже спущено зверху. І мені, людині, яка добровільно прибула на суд, дала свідчення, винесли рішення: 30 діб арешту. Бо, мовляв, я можу втікти. Скажу більше, на батальйон ці дні тиснуть. Приїжджали з Києва та питали не про ситуацію, яка стала приводом для справи, а про мене особисто: на чому їжджу, з ким, де живу…

– розповів Кіртоці Лановенко.

"Морпіху" вже знайшли адвоката. І невдовзі юрист має подати апеляцію.

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До слова, нещодавно комбат отримав високу державну нагороду – орден Данила Галицького.