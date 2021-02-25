Мовний скандал з військовими у Дніпрі: Кремінь вимагає пояснення від Тарана

Тарас Кремінь звернувся до Андрія Тарана щодо мовного скандалу у Дніпрі, який стався 18 лютого. Військові ЗСУ погрожували провести "бесіду" з учнем, який вимагав від них розмовляти українською.
Мовний омбудсмен просить від міністра оборони пояснити ситуацію, яка сталася у дніпровській школі за участі військовослужбовців. Він також закликав провести службове розслідування.
Читайте також Тренер Львова отримав картку через те, що попросив суддю розмовляти українською
І з вуст тих людей, хто безпосередньо захищає національні інтереси, відстоює територіальну цілісність нашої держави і державну мову, хотілось би почути відповідь, чому офіцер фактично у принизливій формі дозволив собі цькувати старшокласника за прохання говорити українською,
– наголосив Тарас Кремінь.
Уповноважений із захисту державної мови сподівається на оперативну та належу реакцію з боку Міністерства оборони. Окрім цього він чекає на пояснення цієї ситуації від тих скандальних офіцерів.
Мовний омбудсмен додав, що протягом останніх декількох місяців на адресу Міноборони було надіслано декілька листів-роз'яснень, в який спосіб імплементується мовне законодавство у ЗСУ.