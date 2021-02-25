Тарас Кремінь звернувся до Андрія Тарана щодо мовного скандалу у Дніпрі, який стався 18 лютого. Військові ЗСУ погрожували провести "бесіду" з учнем, який вимагав від них розмовляти українською.

Мовний омбудсмен просить від міністра оборони пояснити ситуацію, яка сталася у дніпровській школі за участі військовослужбовців. Він також закликав провести службове розслідування.

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І з вуст тих людей, хто безпосередньо захищає національні інтереси, відстоює територіальну цілісність нашої держави і державну мову, хотілось би почути відповідь, чому офіцер фактично у принизливій формі дозволив собі цькувати старшокласника за прохання говорити українською,

– наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови сподівається на оперативну та належу реакцію з боку Міністерства оборони. Окрім цього він чекає на пояснення цієї ситуації від тих скандальних офіцерів.

Мовний омбудсмен додав, що протягом останніх декількох місяців на адресу Міноборони було надіслано декілька листів-роз'яснень, в який спосіб імплементується мовне законодавство у ЗСУ.

Мовний скандал за участю військових у Дніпрі: коротко

18 лютого 2021 року представники військкомату прийшли до школи номер 11 у Дніпрі для того, щоб агітувати учнів вступати до військових вишів.

Вони почали спілкуватися з дітьми російською мовою і один з одинадцятикласників неодноразово робив військовослужбовцям зауваження і вимагав розмовляти українською.

Військові намагалися залякати хлопця "бесідою", але отримали гідну відсіч від Михайла, який є кандидатом у майстри спорту з боксу.

А вже наступного дня з татом хлопця представники оперативного командування "Схід" провели розмову. Військові керівники почули Михайла та підтримали його повністю. У школі також стали на бік одинадцятикласника.

Зверніть увагу! 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською.





Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу