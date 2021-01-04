У підсумковому випуску "Ти дивись!" за 2020 рік – в Умані сталися сутички між місцевими мешканцями та євреєми-хасидами, які щороку у вересні приїздять туди на паломництво. У Києві місцевий мешканець побачив, як у парку біля Олімпійського стадіону молоді дівчата співають гімн Росії. Він присоромив їх та вигнав.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

У Харкові водійка тролейбусу не впустила пенсіонера до салону, оскільки він виявився "зайвим пасажиром". А жінки у Луцьку влаштували бійку прямісінько у маршрутці.

У червні під час брифінгу керівника прикордонного посту "Шегині" трапився курйозний інцидент. Кілька українців перелізли через огорожу й після цього попрямували додому.

Напередодні виборів в Одесі представники партії "Довіряй ділам" роздавали пенсіонерам ліки. А от у Херсоні політик вирішив задобрювати людей кавунами.

У Чернівцях правоохоронці затримували пенсіонера, який спробував продавати на вулиці дрібний крам. ДБР відкрило кримінальне провадження, розслідування досі триває.

На початку карантин цілий підрозділ поліцейських намагався затримати плавця у київському Гідропарку. Соцмережі тоді вибухнули чималим обуренням та сарказмом.

На Дніпропетровщині поліцейський натякав водію на хабар. Коли ж він отримав бажане та зрозумів, що його викрили, не розгубився і оригінально позбувся грошей.

У Дублянах, що на Львівщині, новообраний мер Василь Попович побився з громадянами. А все через те, що не захотів пропускати їх на сесію міської ради.

Попри низку скандалів, чимало правоохоронців у 2020 році рятували людей, затримували злочинців та навіть допомагали народитися на світ новим українцям.

Про освітні та інші скандали – дивіться у відео.