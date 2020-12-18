Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив розробити законопроєкт щодо посилення відповідальності депутатів за кнопкодавство. Це відбулося після скандалу з призначенням міністра освіти Сергія Шкарлета, коли депутати ОПЗЖ "голосували", перебуваючи далеко від парламенту.

Про своє доручення апарату Верховної Ради й комітету з питань регламенту Дмитро Разумков оголосив під час засідання 18 грудня, повідомляє 24 канал.

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Це явище, на щастя, стало винятком у Верховній Раді 9 скликання, але воно іноді повертається. Це явище називається неперсональним голосуванням або кнопкодавством,

– зазначив спікер парламенту.

Він пригадав, що нинішнє скликання вже схвалило закон про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, але й самі депутати кажуть про те, що він не працює.

"У нас є регламентний комітет й апарат. До 15 січня – це спільна позиція усіх фракцій і груп – розробити зміни до законодавства, що зроблять більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування", – заявив Дмитро Разумков.

Зокрема, він закликає, аби зміни збільшували одночасно й можливі штрафи, і кримінальну відповідальність. Крім того, у Раді встановлять додаткові камери, що фіксуватимуть неперсональне голосування.

Також у сесійній залі вирішили відключити від системи "резервні" місця. Вони були вільними, оскільки мажоритарники тимчасово не можуть обиратися в окупованих регіонах і стали улюбленим місцем для кнопкодавів.

До чого тут Сергій Шкарлет

Скандал почався саме з призначення міністра освіти Сергія Шкарлета, яке відбулося 17 грудня. За це "проголосували" саме необхідні 226 депутатів, але проблема в тім, що частини з них не було не те, щоб у сесійному залі, а й зовсім у Раді.

Так, у партії "Голос" заявили, що, наприклад, депутата від "Опоплатформи – За життя" Григорія Суркіса в цей день ніхто навіть не бачив.

Відтак зранку 18 грудня фракції та групи зібрали на засідання разом з керівництвом Ради й прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, аби обговорити ці проблемні питання.

Крім того, Дмитро Разумков доручив регламентному комітету розглянути питання з голосуванням за Сергія Шкарлета. Тож його призначення можуть визнати таким, що не відбулося.

Обговорення кнопкодавства на засіданні Верховної Ради: дивіться відео