Ми не обмежимось лише цим кроком, – нардеп звернувся до ОП щодо сканалу навколо Татарова

Нардепи з "Голосу" зверталися до Офісу Президента, щоб надали інформацію про свого співробітника Олега Татарова. Однак там їм чітко не відповіли.

На цьому депутати не збираються зупинятися, тож хочуть звертатися до Національного агентства з запобігання корупції. Про це в прямому ефірі розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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"Судова реформа і реформа правоохоронних органів затягується. Тож ми не обмежимось тільки цим кроком. Тому зараз хочемо звертатись до НАЗК", – сказав Юрчишин.

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Він також додав, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження щодо керівництва Офісу Президента за приховування інформації про перебування на посаді заступника керівника Олега Татарова. Хоча останній обіцяв скласти повноваження на час слідства.

На 2 звернення нам дали дуже "ухильну" відповідь. Я вважаю, що це порушення моїх прав на отримання публічної інформації,

– вважає нардеп.

Тож, за його словами, він звернувся також і до Державного бюро розслідувань з проханням вжити заходів за перешкоджання роботі нардепа.

Довідка.

– один з ключових посадовців міліції часів Євромайдану. Також він був адвокатом депутата Вадима Новинського та заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова.

Справа Татарова: головне

Дивіться відео: Юрчишин про звернення до Офісу Президента