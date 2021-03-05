Ми не обмежимось лише цим кроком, – нардеп звернувся до ОП щодо сканалу навколо Татарова
Нардепи з "Голосу" зверталися до Офісу Президента, щоб надали інформацію про свого співробітника Олега Татарова. Однак там їм чітко не відповіли.
Джерело:24 канал
На цьому депутати не збираються зупинятися, тож хочуть звертатися до Національного агентства з запобігання корупції. Про це в прямому ефірі розповів народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
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"Судова реформа і реформа правоохоронних органів затягується. Тож ми не обмежимось тільки цим кроком. Тому зараз хочемо звертатись до НАЗК", – сказав Юрчишин.
Інші звернення депутата
Він також додав, що Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження щодо керівництва Офісу Президента за приховування інформації про перебування на посаді заступника керівника Олега Татарова. Хоча останній обіцяв скласти повноваження на час слідства.
На 2 звернення нам дали дуже "ухильну" відповідь. Я вважаю, що це порушення моїх прав на отримання публічної інформації,
– вважає нардеп.
Тож, за його словами, він звернувся також і до Державного бюро розслідувань з проханням вжити заходів за перешкоджання роботі нардепа.
Справа Татарова: головне
- Олегу Татарову – заступнику глави Офісу Президента Андрія Єрмака – 18 грудня оголосили підозру в участі у корупційній схемі, де він був посередником у передачі хабаря.
- У грудні 2020 року справу Татарова забрали від Національного антикорупційного бюро і передали до Державного бюро розслідувань.
- Татаров намагається оскаржити вручення йому підозри у суді. Водночас на судові засідання політик не приходить.
- Сам Татаров намагався оскаржити вручення йому підозри у корупції. Однак Шевченківський суд Києва не ухвалив рішення на його користь.
Дивіться відео: Юрчишин про звернення до Офісу Президента
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