Скандал навколо "Мотор Січі": суд наклав арешт на акції компанії

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на прості іменні акції компанії "Мотор Січ". Мовиться про ті, що розміщені на рахунках у Dragon Capital і "ОТП Банку".

У матеріалах суду повідомили, що отримали відповідне клопотання з Офісу генпрокурора.

Зверніть увагу Це не просто завод: у МЗС обіцяють не допустити знищення компанії "Мотор Січ"

Про що мовиться у клопотанні

Мотивоване воно тим, що із 2014 року чинні або колишні посадовці та кінцеві бенефіціари "Мотор Січі", які наразі не встановлені, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій.

Зробили це на користь громадянина Китаю та його спільників – зі злочинним наміром перемістити активи та виробничі потужності у Китай. Наслідком могло стати знищення української компанії.

Цих людей підозрюють у змові, яку організували, щоб "послабити державу, руйнуючи підприємство як об'єкт, що має важливе народногосподарське та оборонне значення".

Раніше РНБО ввело санкції

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 3 компаній та фізичної особи, які брали участь в угодах із купівлі акцій компанії "Мотор Січі". Мовиться про:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови);

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (Пекін, КНР);

Beijing Xinwei Technology Group Co (Пекін, КНР).

Персональні санкції ввели проти китайця Ван Цзіня, який очолює Beijing Xinwei Technology Group. Його, зокрема, чекає блокування активів та обмеження торгових операцій.

А також заборона на транзит через територію України, запобігання виведенню капіталу з країни та заборона на операції з цінними паперами.