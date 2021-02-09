Скандал навколо "Мотор Січі": суд наклав арешт на акції компанії

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на прості іменні акції компанії "Мотор Січ". Мовиться про ті, що розміщені на рахунках у Dragon Capital і "ОТП Банку".
У матеріалах суду повідомили, що отримали відповідне клопотання з Офісу генпрокурора.
Зверніть увагу Це не просто завод: у МЗС обіцяють не допустити знищення компанії "Мотор Січ"
Мотивоване воно тим, що із 2014 року чинні або колишні посадовці та кінцеві бенефіціари "Мотор Січі", які наразі не встановлені, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій.
Зробили це на користь громадянина Китаю та його спільників – зі злочинним наміром перемістити активи та виробничі потужності у Китай. Наслідком могло стати знищення української компанії.
Цих людей підозрюють у змові, яку організували, щоб "послабити державу, руйнуючи підприємство як об'єкт, що має важливе народногосподарське та оборонне значення".
Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти 3 компаній та фізичної особи, які брали участь в угодах із купівлі акцій компанії "Мотор Січі". Мовиться про:
Персональні санкції ввели проти китайця Ван Цзіня, який очолює Beijing Xinwei Technology Group. Його, зокрема, чекає блокування активів та обмеження торгових операцій.
А також заборона на транзит через територію України, запобігання виведенню капіталу з країни та заборона на операції з цінними паперами.Довідка. Напередодні президент Зеленський заявив, що загрози від Китаю не бачить, але "Мотор Січ" йому не віддасть. "Ніколи. Або не при мені. Я ж тут не на все життя", – наголосив він.