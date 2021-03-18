Фото в ліжку – жарт: мама 8-річної блогерки Мілани заперечує порнографію

Матір 8-річної блогерки Мілани Маханець Дар'я запевняє, що її дочка разом з 13-річним Пашою Паєм лише повторювали сучасні тренди. Мовляв, контент на сторінках дітей у соцмережах розрахований на їхніх однолітків, тож про дитяче порно не може бути й мови.

Дарія Маханець запевняє, що стосунки її маленької донечки з 13-річним хлопцем – не справжні. Втім, наголошує: на популярності дітей ніхто грошей не заробляв і нічого сороміцького в їхніх фото не було.

Більше деталей Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал

Крім того, жінка заявила, що в дітей виник справжній стрес через раптову навалу негативних коментарів. Діти прикидаються, що вони в гарному настрої, але, на думку жінки, це лише маска прикриття.

Звинувачення в поширенні дитячого порно

Мати 8-річної Мілани Маханець запевняє, що фото з 13-річним хлопцем у ліжку – лише жарт. Ба більше, у дітей немає справжніх відносин, а все це – лише повторення трендів.

У них немає відносин, стосунків. Вони – партнери. Це такая хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись. Тобто там не вкладався якийсь зміст, який зараз підноситься в якомусь збоченому характері,

– заявила жінка.

Заробітки на дітях

Так само Дарія Маханець запевняє, що нічого не заробляє на популярності дочки. Мовляв, грошей від жодної з торгових марок за "роман" в інстаграм жодна з родин двох блогерів-дітей не отримують.

За словами жінки, максимальна "винагорода" – це якийсь подарунок від бренду, який діти могли згадувати в соцмережі. Тож матір блогерки запевняє: ніколи не планувала заробляти на дочці.

"Я не планую сама заробляти (на цьому – 24 канал). Я планую, що, можливо, коли вона виросте популярною блогеркою, коли буде спроможна сама вести сторінку — щоб вона була популярною", – резюмувала мати 8-річної Мілани.

Коротко про скандал з блогерами-дітьми: