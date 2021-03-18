Фото в ліжку – жарт: мама 8-річної блогерки Мілани заперечує порнографію
Матір 8-річної блогерки Мілани Маханець Дар'я запевняє, що її дочка разом з 13-річним Пашою Паєм лише повторювали сучасні тренди. Мовляв, контент на сторінках дітей у соцмережах розрахований на їхніх однолітків, тож про дитяче порно не може бути й мови.
Джерело:ТСН
Дарія Маханець запевняє, що стосунки її маленької донечки з 13-річним хлопцем – не справжні. Втім, наголошує: на популярності дітей ніхто грошей не заробляв і нічого сороміцького в їхніх фото не було.
Більше деталей Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал
Крім того, жінка заявила, що в дітей виник справжній стрес через раптову навалу негативних коментарів. Діти прикидаються, що вони в гарному настрої, але, на думку жінки, це лише маска прикриття.
Звинувачення в поширенні дитячого порно
Мати 8-річної Мілани Маханець запевняє, що фото з 13-річним хлопцем у ліжку – лише жарт. Ба більше, у дітей немає справжніх відносин, а все це – лише повторення трендів.
У них немає відносин, стосунків. Вони – партнери. Це такая хайпова тематика розвитку дитячої сторінки. Це було розраховано на дітей, а не на вихід кудись. Тобто там не вкладався якийсь зміст, який зараз підноситься в якомусь збоченому характері,
– заявила жінка.
Заробітки на дітях
Так само Дарія Маханець запевняє, що нічого не заробляє на популярності дочки. Мовляв, грошей від жодної з торгових марок за "роман" в інстаграм жодна з родин двох блогерів-дітей не отримують.
За словами жінки, максимальна "винагорода" – це якийсь подарунок від бренду, який діти могли згадувати в соцмережі. Тож матір блогерки запевняє: ніколи не планувала заробляти на дочці.
"Я не планую сама заробляти (на цьому – 24 канал). Я планую, що, можливо, коли вона виросте популярною блогеркою, коли буде спроможна сама вести сторінку — щоб вона була популярною", – резюмувала мати 8-річної Мілани.
Коротко про скандал з блогерами-дітьми:
- Він виник довкола віртуального "роману" між 8-річною Міланою Маханець і 13-річним Пашою Паєм. Мережу обурили відверті фото настільки маленьких моделей.
- Самі ж блогери запевняли, що в них "серйозні стосунки" й вони "сплять разом". Після цього на скандал навіть звернув увагу дитячий омбудсмен Микола Кулеба й звернувся до правоохоронців.
- Згодом поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про поширення дитячого порно.
- Невдовзі після цього правоохоронці допитали матір 8-річної блогерки Дарію Маханець. Батько дівчинки натомість заявив, що досі навіть не знав нічого про "роман" дочки.
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