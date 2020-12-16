За задумом організаторів новорічного свята, у 2020 році на верхівці ялинки мав бути капелюх – як казковий атрибут. Але це стало причиною скандалу.

Вирішальне слово мала саме релігія, українська православна та протестантська церкви. Вони назвали капелюх атрибутом Геловіну, зовсім не Різдва. Як наслідок, верхівка ялинки наразі порожня. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Ялинка буде з зіркою

На День святого Миколая обіцяють повісити Вифлеємську зірку. Попри те, що Україна – світська держава, тобто, влада і церква відділені одна від одної, вплив останньої є колосальний. Адже вони перебувають, переважно, на одній території, мають однакові кордони та проблеми.

Позиція моральних авторитетів чи знакових релігійних постатей або церков завжди є важливою і для держави. Якими ми б світськими не були, ми все одно атеїсти чи агностики того чи іншого патріархату або певної конфесії,

– зазначив політолог Олег Саакян.



Як виглядає Вифлеємська зірка / Фото Pinterest

Окрема роль у суспільстві

З часом церкви у багатьох розвинених країнах перетворились з духовних центрів – на соціальні, які мають свою окрему роль у суспільстві. Утім під час пандемії, на думку фахівців, потреба відвідувати храми саме з моральних причин зросла у різних релігійних течіях, попри саму небезпеку масових зборів.

За словами експерта-міжнародника Олександра Краєва, це доволі класичний і зрозумілий хід. Адже в періоди великих потрясінь, криз, люди зверталися до церкви, духовності, та шукали підтримки. Зокремав в Америці під час пандемії черги в церкви були більшими, аніж черги у продуктові магазини.

Так склалось історично

Фахівці відзначили, що так склалося історично. Крім того, релігія ніколи не була відокремленою від політики.



Релігія і держава / Фото "Експрес"

В мережі публікують світлини багатьох українських політиків у церковному вбранні або ж біля ікон. Експерти ствердили, що так вони стають ближчими до вірян і це відбивається на їхніх рейтингах.

Світські лідери завжди використовували церкву для досягнення своїх світських цілей. Просто інколи вони це роблять безтолково та безграмотно,

– розповіла релігієзнавиця Людмила Филипович.

За словами експертів, їх можна назвати кон'юктурниками, адже "куди вітер свічку клонить – туди й вони". Іноді церкву використовують і для нечистих цілей. У радянську добу вдягали у ряси КГБістів, продовжує цю традицію і Росія. Утім іноді симбіоз релігії та влади йде країні на користь.

Позитивна взаємодія релігії та влади

Для держави отримання Томосу українською церквою було геополітичним вибором – геть від Москви, яка шматує країну впродовж багатьох століть. А для церкви – відновлення історичної справедливості.



Порошенко і Томос / Фото EPA

Утім не без ложки дьогтю. Петро Порошенко, за влади якого Томос надали, використав його у передвиборчих президентських перегонах. Навіть жартували про Томос-тур країною.