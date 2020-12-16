В Україні розгорівся скандал через капелюх на головній ялинці у Києві. Люди обурювалися, що це – відьомський символ. Розкритикували таку ідею і в Православній церкві України. Більше про позицію ПЦУ – читайте далі.

Церква не втручалася у ситуацію, а лише висловила свою чітку позицію. Про це у ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До теми Шкодую, що зняли капелюха, – організатор декорації головної ялинки Києва

Він пояснив, що зробили це через відповідну реакцію українського суспільства. "І справді, ми святкуємо що? Різдво Христове. Є традиція, яку ми повинні зберігати", – зауважив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній зауважив, що зірка на ялинці символізує Вифлеємське світло. Цьогоріч її вирішили замінити, але українці відреагували досить негативно.

"Не знаю, ким було ухвалене це рішення (про капелюх – 24 канал). Адже це не обговорювалося з суспільством. Якби було обговорення, ми б такою висловили свою позицію", – запевнив митрополит.

Але так склалося, що коли ми її висловили, одразу ж вирішили капелюха зняти і все ж таки поставити Вифлеємську зірку, – підкреслив він.

Те, що влада прислухається до суспільства та церкви, на думку предстоятеля ПЦУ, добре. "Як церква ми відстоюємо традиційні цінності. Якщо треба щось змінювати, то думаю, потрібно вести певну дискусію", – підсумував він.

Коротко про скандал з капелюхом

Спочатку верхівку головної ялинки країни, згідно з тематикою святкувань у 2021 році, прикрасили капелюхом.

Не всім сподобалася така ідея. Частина українців назвала його "відьомським".

Відреагували і в ПЦУ: наголосили, що капелює не має нічого спільного ні з Різдвом, ні з Новим роком.

Врешті, його погодилися зняти. Організатор декорування пояснив, що на це пішли через тиск у соцмережах

Радник глав ОП Тимофій Милованов поставив під сумнів можливість інновацій "у країні, де людей обурює навіть капелюх".

Повне інтерв'ю з Епіфанієм: дивіться відео 24 каналу