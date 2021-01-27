Скандал із замовним убивством у СБУ: Рада хоче заслухати Баканова

27 січня 2021 , 11:22
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У комітеті Верховної Ради хочуть заслухати звіт очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Все через скандал із замовним вбивством у спецслужбі.

Джерело: LB.ua

Парламент очікує на пресконференцію глави СБУ. Про це розповіла нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

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Коли заслухають Баканова

За словами Верещук, невдовзі визначать точну дату. Хоча виступ Баканова планують найближчими днями.

Є намір в рамках парламентського контролю заслухати пана Баканова... У нас ці тижні пленарні, тому зібрати комітет можна буде оперативно,
– зауважила нардепка.

Верещук додала, що на засіданні фракції "Слуги народу" 25 січня питання СБУ не обговорювали.

Натомість депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зазначила, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалилише на рівні комітету. Згодом спілкуватимуться з керівництвом спецслужби.

До слова, політикиня додала, що у Раді зосередились на законопроєкті про реформування СБУ.

Скандал в СБУ: коротко

  • Напередодні співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка затримала СБУ. Його підозрюють у посяганні на життя правоохоронця Андрія Наумова.
  • Расюка вже взяли під варту. Якщо його провину доведуть, чоловіку може загрожувати ув'язнення на 15 років або "довічне".
  • Ймовірним замовником називають ексспівробітника СБУ Дмитра Нескоромного.
  • Раніше ЗМІ писали, що Нескоромний міг замовити Наумова для посади.