Скандал із замовним убивством у СБУ: Рада хоче заслухати Баканова
У комітеті Верховної Ради хочуть заслухати звіт очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Все через скандал із замовним вбивством у спецслужбі.
Джерело: LB.ua
Парламент очікує на пресконференцію глави СБУ. Про це розповіла нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.
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Коли заслухають Баканова
За словами Верещук, невдовзі визначать точну дату. Хоча виступ Баканова планують найближчими днями.
Є намір в рамках парламентського контролю заслухати пана Баканова... У нас ці тижні пленарні, тому зібрати комітет можна буде оперативно,
– зауважила нардепка.
Верещук додала, що на засіданні фракції "Слуги народу" 25 січня питання СБУ не обговорювали.
Натомість депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зазначила, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалилише на рівні комітету. Згодом спілкуватимуться з керівництвом спецслужби.
До слова, політикиня додала, що у Раді зосередились на законопроєкті про реформування СБУ.
Скандал в СБУ: коротко
- Напередодні співробітника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка затримала СБУ. Його підозрюють у посяганні на життя правоохоронця Андрія Наумова.
- Расюка вже взяли під варту. Якщо його провину доведуть, чоловіку може загрожувати ув'язнення на 15 років або "довічне".
- Ймовірним замовником називають ексспівробітника СБУ Дмитра Нескоромного.
- Раніше ЗМІ писали, що Нескоромний міг замовити Наумова для посади.
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