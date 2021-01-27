Джерело: LB.ua

Парламент очікує на пресконференцію глави СБУ. Про це розповіла нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

До теми Замах на співробітника СБУ: найближчим часом слідство оголосить головний мотив – ЗМІ

За словами Верещук, невдовзі визначать точну дату. Хоча виступ Баканова планують найближчими днями.

Є намір в рамках парламентського контролю заслухати пана Баканова... У нас ці тижні пленарні, тому зібрати комітет можна буде оперативно,

– зауважила нардепка.

Верещук додала, що на засіданні фракції "Слуги народу" 25 січня питання СБУ не обговорювали.

Натомість депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла зазначила, що наразі резонансні справи в СБУ обговорювалилише на рівні комітету. Згодом спілкуватимуться з керівництвом спецслужби.

До слова, політикиня додала, що у Раді зосередились на законопроєкті про реформування СБУ.

Скандал в СБУ: коротко