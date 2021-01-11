Компанії Oriflame Cosmetics Ukraine у соцмережах дорікають через негуманну поведінку з твариною. На святкування корпоративу у Чернігові партнерів компанії привели теля – і зоозахисники вважають, що з нього знущалися.

Oriflame дорікають знущанням із тварини

На святкування корпоративу партнерів компанії Oriflame Cosmetics Ukraine привели теля, з яким начебто поводилися негуманно. Про це розповіли на сторінці UAnimals у фейсбуці.

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Інцидент трапився у Чернігові. Учасники святкування фотографувалися разом із телям. При цьому у тварини, як засвідчили фото, зав'язаною мотузкою морда. Саме через ці фото обурилися захисники тварин.



На корпоративі партнерів Oriflame у Чернігові привели теля / Фото UAnimals



Фото, на якому, на думку UAnimals, зафіксоване знущання з тварини / Фото UAnimals

У коментарях до допису UAnimals коментарі здебільшого критичні

Користувачі соцмереж звернули увагу у коментарях до допису UAnimals, що ситуація виглядає, м'яко кажучи, не надто добре.

Мовляв, світ скеровує чимало зусиль на просвітництво й захист тварин, і водночас є люди, які задля розваги використовують теля.

Учасники спільноти закликали написати звернення до гендиректора Oriflame Cosmetics Ukraine Нани Еліави з вимогою припинити використання тварин у заходах компанії.

Що кажуть щодо інциденту в компанії Oriflame

Під цим же дописом міститься й коментар від сторінки oriflame.ukraine. У ньому мовиться, що зазначений захід у Чернігові компанія не організовувала, тож і відповідальність за нього не несе:

"Захід у місті Чернігів був організований партнерами самостійно на свої власні засоби й без будь-якої участі "Оріфлейм Україна". Ми не мали інформації, що під час заходу використають тварин".

Водночас у компанії наголосили, що не підтримують жодних неетичних дії з тваринами.

Але ми не в змозі контролювати дії, які проводять наші партнери (які не є співробітниками "Оріфлейму") у своїх приватних цілях. Ми поважаємо права і свободи наших співробітників, партнерів і суспільства в цілому, але і засуджуємо використання тварин у будь-яких неетичних цілях,

– підсумували в Oriflame Cosmetics Ukraine.

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