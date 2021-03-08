Ми не діємо проти України: ексбоєць "Донбасу" відповів на скандал із ЛГБТ-підрозділом у ЗСУ

Напередодні у ЗМІ поширили інформацію, що у ЗСУ формують "ЛГБТ-батальйон". У Генштабі це спростували та пов'язали такі повідомлення з "рукою Кремля". Власне через останнє в Україні виник скандал.

Першоджерелом повідомлень про "ЛГБТ-батальйон" став допис організації "Військові ЛГБТ". Її очільник Віктор Пилипенко у коментарі 24 каналу розповів як про саму спільноту, так і про її мету.

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"Ми – не "рука Кремля"

За словами Віктора, сьогодні проти них виступають багато праворадикальних структур, зокрема С14.

"Те, що вони проти нас заявляють, є неправдою. Це дуже легко спростувати", – наголосив він.

Як приклад очільник "Військових ЛГБТ" навіть повідомлення про те, що їхній сайт розміщується на серверах Росії.

Це брехня. Насправді була підозра, що конструктор Tilda, на якому робили сайт, належить якійсь компанії з Росії. Але ця інформація не підтвердилася – компанію зареєстровано в Швейцарії,

– зауважив Віктор Пилипенко.

Активіст додає, що через такий наклеп власне і сформувався міф, що вони мають стосунок до Росії та нібито підставляють Збройні сили України.

"Ми фактично розвіюємо міф, що ЛГБТ-спільнота якась політична структура марксистського спрямування, що нібито діє проти України. Це не так, це велика брехня. Піднімаючи видимість, ми руйнуємо ці шкідливі міфи", – заявив він.

Ще один момент, що це спростовує можна побачити безпосередньо на сайті "Військових ЛГБТ". Там мовиться, що його створено "за підтримки Фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки".

Віктор пояснив, що вони співпрацюють з громадською організацією "Точка опори" та через неї виходять на різні фонди, які надають фінансову підтримку. Це різні організації та їхні програми.

Зокрема, з психологами нам посприяло Посольство Канади. Зараз же ми подали заявку на допомогу з втіленням наших ідей до посольства США. Ми виграли цю заявку, і посольства підтримало низку наших активностей, однією із яких і було створення сайту,

– констатував він.

Що це організація "Військові ЛГБТ"

Сам Віктор сьогодні є правозахисником. У минулому служив добровольцем у батальйоні "Донбас". Однак, організація, яку він очолює, жодного прямого стосунку ні до Збройних сил, ні до Міноборони немає. Хоча вони й мали неодноразові зустрічі з українським військовими.

"Ми – громадське об'єднання. Наразі ми формуємося як громадська організація, триває шлях реєстрації. Зараз діємо як волонтери. Координуємося з громадською організацією "Точка опори". Функціонуємо з 2018 року", – розповів Віктор.

За його словами, серед учасників організації є чинні військовослужбовці, зокрема командири. Загалом є понад 100 осіб, 8 із яких є відкритими, тобто зробили камінгаут".

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Відриті ЛГБТ-військові / Скриншот 24 каналу з сайту "Військові ЛГБТ"

Інформація про ЛГБТ-підрозділ – правда

Насправді мовиться про невеликий взвод – до 30 людей. Віктор Пилипенко підкреслив, що "склалася така сприятлива ситуація, коли один із командирів може набрати собі в штат людей".

Ми б хотіли йому допомогти набрати в штат людей із-поміж ЛГБТ-військових, а також людей дружніх до ЛГБТ. Для того, щоб цей підрозділ таємно та неофіційно діяв, і до якого ми б могли запрошувати хлопців і дівчат, які мають проблеми в ЗСУ через свою сексуальну орієнтацію"

– зазначив він.

Яка мета таких кроків

Віктор Пилипенко наголосив, що сьогодні – не все так гладко у ЗСУ. У кожному підрозділі принаймні один гомофоб усе ж знайдеться. Більше того, є історії, коли такі люди реально погрожували ЛГБТ-військовим.

"Ми хочемо допомагати ЛГБТ-військовослужбовцям, які перебувають у психологічно важкому стані. Ми хочемо показати їм, що вони – не одні такі на фронті, що вони можуть розраховувати на наше об'єднання, долучатися та отримувати допомогу", – зауважив Віктор.

Ще одна проблема, на якій акцентував активіст, – це побутова гомофобія. З нею організація намагається боротися.

"Розголошуючи це питання, ми хочемо показати, що ми захищаємо кожного українця в тилу. Ми беремо участь у захисті цілої країни та дуже маленької соціальної групи ЛГБТ-людей. Беремо участь у захисті кожного цивільного, навіть тих, хто нас зневажає та дуже часто бажає нам смерті", – підкреслив він.

Ще одна велика мета організації – це трансформація українського суспільства. Вони мають намір зробити його більш людяним і більш гуманним.

"Ми намагаємося нівелювати ненависть до ЛГБТ-спільноти для того, щоб наше суспільство стало нарешті безпечним. Адже бути відкритим геєм – все ще небезпечно", – підкреслив Віктор Пилипенко.

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"Заплющувати очі на наше існування на фронті вже не можна"

Віктор Пилипенко наголошує, що ЛГБТ-спільнота уже бере участь у бойових діях на Донбасі як на контрактах, так і проходить строкову службу.

Розумію, що є певне упереджене ставлення в суспільстві до ЛГБТ-солдатів. Але ми живемо в XXI столітті. Тому ми б хотіли говорити не тільки про своє існування, а і про свої проблеми,

– підсумував очільник організації "Військові ЛГБТ".