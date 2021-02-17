Відмовилася обслуговувати українською: у Дніпрі звільнили скандальну баристу

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У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка відмовилася спілкуватися українською, не знала, що таке "тістечко" і говорила, до "Дніпро – російське місто". Власниця закладу запевнила, що обиратиме працівників, які знають державну мову.
Скандал у Дніпрі через небажання працівниці кафе обслуговувати клієнтку українською виник декілька днів тому.
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Власниця Coffein Анна Прудка заявила, що не є на стороні клієнтки. На її думку, людина може говорити російською, однак баристі варто було почати розмову українською.
Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,
– наголосила Прудка.
На момент спілкування бариста порушила закон про обслуговування українською мовою.
У Дніпрі бариста відмовила в обслуговуванні українською: дивіться відео 24 каналу
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Що робити, коли не обслуговують українською / Інфографіка 24 каналу