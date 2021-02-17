Відмовилася обслуговувати українською: у Дніпрі звільнили скандальну баристу

У Дніпрі звільнили працівницю кафе, яка відмовилася спілкуватися українською, не знала, що таке "тістечко" і говорила, до "Дніпро – російське місто". Власниця закладу запевнила, що обиратиме працівників, які знають державну мову.

Скандал у Дніпрі через небажання працівниці кафе обслуговувати клієнтку українською виник декілька днів тому.

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Баристу звільнили

Власниця Coffein Анна Прудка заявила, що не є на стороні клієнтки. На її думку, людина може говорити російською, однак баристі варто було почати розмову українською.

Якщо вона її не знає, то навіщо мову поносити та принижувати Україну. Ми будемо шукати україномовних офіціантів і барист, і потім будемо починати свою роботу,

– наголосила Прудка.

На момент спілкування бариста порушила закон про обслуговування українською мовою.

Що відомо про "мовний" скандал у Дніпрі

Місцева жителька Ганна Счасна-Гарус у кафе Coffein на Великий Дієвській українською мовою замовила каву і тістечко.

Бариста відповіла , що "не знає, що таке тістечко", "Дніпро – "руське" місто" , а вона "краще вивчить французьку, ніж українську".

, що , а вона "краще вивчить французьку, ніж українську". Відвідувачка кафе зафіксувала розмову на відео та опублікувала допис у соцмережах.

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Обслуговування українською мовою в Україні: що відомо

З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою. Можна використовувати й іншу мову, якщо про це попросить відвідувач.

За невиконання закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень. Однак карають тільки після повторного невиконання вимог, адже спершу застосовують усне попередження.

Однак карають тільки після повторного невиконання вимог, адже спершу застосовують усне попередження. Водночас у парламенті зареєстрували 2 законопроєкти, у яких мовиться про відтермінування або взагалі скасування штрафів за невиконання закону.



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