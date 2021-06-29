Відео і фото знущання з екзотичної тварини оприлюднили у соцмережах очевидці. З крокодилом фотографувалися усі охочі.
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Пляжем Скадовська тягали крокодила
Крокодила тримали на повідці і носили пляжем. Вочевидь, задля безпеки навколишніх людей рот йому перемотали скотчем. Люди на пляжі підходили до крокодила, торкалися його і фотографувалися.
У Скадовську крокодилу перемотали рот скотчем і носили пляжем: дивіться відео
Втім, у коментарях допису користувачі обурюються та не поділяють зацікавленості відпочивальників.
- "Коли на це зникне попит";
- "Потрібно звертатися у поліцію!";
- "Самі відпочивальники не повинні на таке вестися!";
- "Ротяку чоловіку заклеїти і так само тягти".
Крокодил на пляжі у Скадовську / Фото з інстаграму "Херсон оперативний"
Коня перефарбували у зебру
Лише напередодні ЗМІ колихнув випадок у тому же Скадовську із розфарбованим конем. Скакуна покрили біло-чорними смугами і тягали у спеку пляжем. Усі охочі могли їздити на ньому верхи.
Розфарбований кінь у Скадовську / Скриншот з відео
У коментарях до допису користувачі зазначають, що власник крокодила – той же чоловік, який водив коня-зебру.
До того ж у телеграмі, де оприлюднили відео, повідомляють: таким бізнесом чоловік займається вже протягом 12 років.