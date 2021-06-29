Відео і фото знущання з екзотичної тварини оприлюднили у соцмережах очевидці. З крокодилом фотографувалися усі охочі.

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Пляжем Скадовська тягали крокодила

Крокодила тримали на повідці і носили пляжем. Вочевидь, задля безпеки навколишніх людей рот йому перемотали скотчем. Люди на пляжі підходили до крокодила, торкалися його і фотографувалися.

У Скадовську крокодилу перемотали рот скотчем і носили пляжем: дивіться відео

Втім, у коментарях допису користувачі обурюються та не поділяють зацікавленості відпочивальників.

"Коли на це зникне попит";

"Потрібно звертатися у поліцію!";

"Самі відпочивальники не повинні на таке вестися!";

"Ротяку чоловіку заклеїти і так само тягти".



Крокодил на пляжі у Скадовську / Фото з інстаграму "Херсон оперативний"

Коня перефарбували у зебру

Лише напередодні ЗМІ колихнув випадок у тому же Скадовську із розфарбованим конем. Скакуна покрили біло-чорними смугами і тягали у спеку пляжем. Усі охочі могли їздити на ньому верхи.



Розфарбований кінь у Скадовську / Скриншот з відео

У коментарях до допису користувачі зазначають, що власник крокодила – той же чоловік, який водив коня-зебру.

До того ж у телеграмі, де оприлюднили відео, повідомляють: таким бізнесом чоловік займається вже протягом 12 років.

Важливо! За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна (стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальна (стаття 299 Кримінального кодексу України) відповідальність. Побої і знущання з тварин загрожують штрафом від 3 400 до 5 100 гривень. Більше про те, як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами, читайте за цим посиланням.