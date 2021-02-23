У СІЗО його немає: адвокат Стерненка не знає, куди відвезли активіста

Джерело:НВ
Адвокат активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що наразі місцеперебування активіста невідоме. Зауважимо, що востаннє Стерненка бачили у залі суду, коли йому оголошували вирок.
Масі Найєм наголосив, що Стерненка немає в СІЗО. Хоча, після засідання суду його мали б відвезти у слідчий ізолятор.
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Найєм зауважив, що активіста немає в СІЗО, а у його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися:
Зараз невідомо, де він, в СІЗО його немає... Нам не дають відповіді, де він може бути,
– поскаржився адвокат активіста.
Зауважимо, що після оголошення вироку Сергію Стерненку з'явилася інформація, що його триматимуть в шостому "карантинному" корпусі одеського СІЗО.
Після о будівлі суду в Одесі Стерненка повезли у СІЗО. Активісти намагалися заблокувати рух транспорту. Зауважимо, що автозак зі Стерненком виїхав не з того виїзду, який зазвичай використовують. Люди, які прийшли підтримати активіста, скандували "Ганьба" та "Стерненку – волю".