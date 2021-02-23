Адвокат активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що наразі місцеперебування активіста невідоме. Зауважимо, що востаннє Стерненка бачили у залі суду, коли йому оголошували вирок.

Масі Найєм наголосив, що Стерненка немає в СІЗО. Хоча, після засідання суду його мали б відвезти у слідчий ізолятор.

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Найєм зауважив, що активіста немає в СІЗО, а у його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися:

Зараз невідомо, де він, в СІЗО його немає... Нам не дають відповіді, де він може бути,

– поскаржився адвокат активіста.

Зауважимо, що після оголошення вироку Сергію Стерненку з'явилася інформація, що його триматимуть в шостому "карантинному" корпусі одеського СІЗО.

Після о будівлі суду в Одесі Стерненка повезли у СІЗО. Активісти намагалися заблокувати рух транспорту. Зауважимо, що автозак зі Стерненком виїхав не з того виїзду, який зазвичай використовують. Люди, які прийшли підтримати активіста, скандували "Ганьба" та "Стерненку – волю".

Вирок Сергію Стерненку: головне

Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень.

Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.

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