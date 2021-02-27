У СІЗО, де перебуває Стерненко, спалахнула пожежа: відео

27 лютого 2021 , 21:40
Читать новость на русском

Джерело:

"Українська правда"

У суботу, 27 лютого, в одеському СІЗО, де перебуває активіст Сергій Стерненко, спалахнула пожежа. Вогонь спалахнув у підсобному приміщенні для господарського інвентарю.

Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Актуально Акції на підтримку Стерненка: активісти дали Зеленському час до 9 березня

Вогонь вдалося оперативно загасити. На щастя, ніхто не постраждав.

Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі. Пожежу ліквідовано о 20:40,
– мовиться у повідомленні.

Пожежа у СІЗО: дивіться відео

Стерненка засудили: що відомо

  • 23 лютого Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення.
  • Наразі активіст перебуває в одеському СІЗО.
  • 24 лютого Стерненко передав адвокатові першого листа. У ньому активіст закликає людей "не мовчати, говорити гучно".
  • 27 лютого у багатьох містах України відбулася акція на підтримку Стерненка. Небайдужі українці прийшли також і під будівлю СІЗО в Одесі, де перебуває Стерненко.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал