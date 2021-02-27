У СІЗО, де перебуває Стерненко, спалахнула пожежа: відео

Джерело:"Українська правда"
У суботу, 27 лютого, в одеському СІЗО, де перебуває активіст Сергій Стерненко, спалахнула пожежа. Вогонь спалахнув у підсобному приміщенні для господарського інвентарю.
Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
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Вогонь вдалося оперативно загасити. На щастя, ніхто не постраждав.
Травмованих серед засуджених та співробітників немає. Харчоблок установи працює у штатному режимі. Пожежу ліквідовано о 20:40,
– мовиться у повідомленні.
Пожежа у СІЗО: дивіться відео