Ситуація з Вовком свідчить про боротьбу між різними державними органами, – юристка
Голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку не обрали запобіжний захід, адже його не знайшли. Це свідчить про те, що правоохоронні органи й держава не здатні навести лад щодо конкретної особи.
Джерело:24 канал
Як розповіла юристка Тетяна Козаченко, якщо ОАСК виносить незаконні рішення, то їх може скасувати Апеляційний суд. Водночас держава у цій ситуації має відповідні інструменти, аби доставити Вовка до суду.
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На думку адвокатки, якщо Генпрокуратура не підтвердждує позицію обвинувачення чи підозри, а Національне антикорупційне бюро чи Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають іншу думку, то це питання не про Вовка, а про боротьбу між різними державними органами. За її словами, вони не мають загальної державної політики, а це якраз свідчить про корупцію.
Якщо Вовк перебуває на посаді й дозволяє собі будь-що, то, можливо, він потрібен комусь вище,
– припустила юристка.
Козаченко зазначила, що Вища рада правосуддя має можливість відсторонити Вовка від посади, але вона цього не робить. На її думку, через це треба говорити про цю ситуацію не з суддею, а з інституціями, які повинні забезпечити належне державне управління.
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Юристка розповіла, що держава має усі належні механізми для притягнення Вовка до відповідальності. Зокрема, цим може займатися поліція, прокуратура чи інші правоохоронні органи. Їхні працівники зобов'язані знайти й доставити суддю.
"Якщо вони не здатні цього зробити, то це означає, що вони не можуть виконувати свої функції", – наголосила адвокатка.
За словами Козаченко, є підстави, щоб направити людину в розшук чи застосувати інші необхідні механізми. Зокрема, представники держави не можуть виправдовуватись, що вони не здатні щось зробити. Юристка підсумувала, що це так не працює.
Звинувачення щодо Вовка: що відомо
- У 2019 році працівники антикорупційних органів оприлюднили аудіозаписи, на яких судді ОАСК домовлялися про конкретні судові рішення. Після цього НАБУ здійснило обшук ОАСК та опублікувало відеоролик записів розмов.
- У 2020 році суддю Вовка оголосили у розшук.
- Вищий антикорупційний суд 3 лютого 2021 року дозволив примусовий привід глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
- Павлу Вовку 8 лютого знову не змогли обрати запобіжний захід, адже його не знайшли.
- Після цього ВАКС вдруге дозволив примусово доставити в суд Вовка.
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