Ситуація погіршується: у ЗСУ ще одна втрата від COVID-19

Станом на 23 березня у Збройних силах України зафіксували 53 смерті від коронавірусу. Окрім того, наразі у лавах ЗСУ хворіють 2196 людей.
Пресслужба Медичних сил повідомила, що за добу 22 березня у ЗСУ виявили 142 нових заражених.
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Загалом від початку пандемії одужали 17390 людей.
На ізоляції станом на 18 березня перебувають 599 інфікованих.
Першу дозу вакцини у ЗСУ вже отримала 14131 людина.
На жаль у ЗСУ зареєстрований 53 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗСУ з 11.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у місті Вінниця,
– мовиться у повідомленні.
Однак "не зважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився". Пресслужба Медсил ЗСУ наголосила, що "проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали".
"Висловлюємо співчуття близьким та рідним", – підсумували у ЗСУ.Зверніть увагу! Загалом за добу 22 березня в Україні виявили 11 476 нових інфікованих коронавірусом. Померли 333 людини.