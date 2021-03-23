Ситуація погіршується: у ЗСУ ще одна втрата від COVID-19

Станом на 23 березня у Збройних силах України зафіксували 53 смерті від коронавірусу. Окрім того, наразі у лавах ЗСУ хворіють 2196 людей.

Пресслужба Медичних сил повідомила, що за добу 22 березня у ЗСУ виявили 142 нових заражених.

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Загалом від початку пандемії одужали 17390 людей.

На ізоляції станом на 18 березня перебувають 599 інфікованих.

Першу дозу вакцини у ЗСУ вже отримала 14131 людина.

На жаль у ЗСУ зареєстрований 53 летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗСУ з 11.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у місті Вінниця,

– мовиться у повідомленні.

Однак "не зважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився". Пресслужба Медсил ЗСУ наголосила, що "проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали".

"Висловлюємо співчуття близьким та рідним", – підсумували у ЗСУ.