Ситуація під контролем, – Данілов про загострення на Донбасі

Ситуація на Донбасі не є критичною і її повністю контролюють українські військові. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він підтвердив, що на Сході України дійсно відбувається загострення. Зокрема, на території Донецької та Луганської областей збільшується кількість обстрілів.

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Але ми не можемо сказати, що це критична ситуація і вона не перебуває під контролем наших військових. Ситуація повністю контрольована,

– зазначив Данілов.

Він зауважив, що Росія поширює фейки та дезінформацію щодо України. Мовиться про нібито підготовку держави до наступу на Донбасі.

Психологічна атака Росії

Така інформація не є правдивою. Це, як наголосив секретар РНБО, є психологічною атакою на мешканців тимчасово окупованих територій України.

Український військовий з Черкаської області Володимир Онопрієнко отримав смертельне поранення від обстрілів російських бойовиків поблизу Старогнатівки.

"Останнім часом російська сторона поширює дезінформацію, що нібито Україна от завтра – післязавтра піде в наступ і наступом братимуть Донецьк і Луганськ, що не відповідає дійсності. Це така психологічна атака йде", – додав Данілов.

Важливо Україна повинна бути завжди готовою до наступу Росії, – Казанський



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу