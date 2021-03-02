Перемир'я на Донбасі не може бути, поки Україна не переможе у війні. Наразі системи контролю та відповідальності у випадку порушень – не працюють.

Таку думку висловив дипломат та представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з 2018 по 2019 рік Роман Безсмертний. Він пояснив, що з самого початку було зрозуміло, що Росія може порушити відповідні домовленості у будь-який момент.

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Війна на Донбасі – не зникла

Міжнародне право вказує на те, що у випадку, якщо одна сторона здійснює порушення – відповідна угода перестає діяти, сказав Роман Безсмертний.

Була обрана помилкова схема дій, з яким забули слово "війна" і почали вживати термін "конфлікт". Зрештою в інформаційному плані для суспільства склалася ситуація, що там (на фронті – 24 канал) нібито все спокійно, хоча насправді ситуація не змінювалася,

– пояснив дипломат.

Безсмертний зазначив, що товарообіг між країнами зростає і це дає шанс Росії підіймати питання про своє посередництво.

"Останні пропозиції, які були застосовані паралельно з агресивними діями на лінії фронту – це повернення до концепції, яку завжди використовував Кремль – примус силою до певних дій. Всі ці речі треба дійсно називати своїми іменами і бути готовими до силового протистояння з ворогом", – сказав дипломат.

Роман Безсмертний про ситуацію на фронті: дивіться відео 24 каналу

Що може вплинути на конфлікт

Роман Безсмертний зауважив, що так звана система безстрокового припинення вогню використовувалась лише як прикриття для ротацій військ на лінії фронту та для збільшення озброєнь.

Він пояснив, що у відповідному питанні є декілька речей, які будуть впливати на ситуацію на Донбасі:

негайна реакція на лінії фронту;

реакція в процесі ТКГ і "нормандського формату";

загальнополітична реакція Євросоюзу та світової спільноти;

внутрішня система реакцій, мовиться про рішення Верховної Ради та уряду.

Весь цей комплекс дій, за словами Безсмертного, повинен автоматично вступати дію, якщо досягають домовленостей про всеосяжне і безстрокове припинення вогню.