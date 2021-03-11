Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена, – Рябошапка

Джерело:"6/9" на 24 каналі
Після санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського багато його товаришів "відхрестилися" від нього. Вони зрозуміли, що така дружба та партнерство може завдати шкоди їхнім активам та статкам. Також у Коломойського досить погіршилися стосунки на Банковій.
Про звільнення Артема Ситника з посади керівника Національного антикорупційного бюро та образи на Володимира Зеленського – в ефірі програми розповів ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.
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Я думаю, це сигнал українській владі про те, що Коломойський – токсична особа, а бізнес-контакти з ним можуть закінчитися так само санкціями або заходами кримінального примусу з боку компетентних органів США та України.
Мені цікаво було, коли Ігор Палиця сказав, що він – давній товариш Ігоря Коломойського, але в жодному разі не бізнес-партнер. От вам і результати цих санкцій. Люди розуміють, що активи можуть бут заблоковані, гроші арештовані.
Зараз вже навіть найближчі товариші і друзі намагаються тримати дистанцію у бізнес-питаннях з Коломойським.
Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена. Мені здається, Коломойський не очікував такого повороту подій. Чим менше такого впливу, тим краще для всіх українців.
Вже пройшло більше ніж рік (після його звільнення – 24 канал). Я давно ці емоції пережив. Насправді сильною емоцією було не те, що мене звільнили, а те, що в країни був реальний шанс досить швидко змінитися.
В нас був шанс стати нормальною європейською країною, а потім на догоду якомусь миру з олігархами президент все змінив. Ми фактично зупинилися і повернулися в те, що було за Петра Порошенка.Про те, чи ображається Рябошапка на Зеленського за звільнення – читайте за посиланням.
РНБО, робить часто хороші і правильні речі. Однак, на жаль, це має деякі ознаки політичного шоу. Ця історія з "хліба та видовищ" десь перетинається з останньою концепцією проведень засідань РНБО. Це зовсім не добре, бо нівелює високий конституційний статус цього органу.
Політика перетворюється в шоу для того, щоб підтримувати популярність та інтерес людей до того, що робить президент.Читайте про те, чому рішення РНБО схожі на політичне шоу.
В мене не було жодної розмови ні з ким щодо того, щоб замінити Артема Ситника на посаді керівника НАБУ. Влада має дати можливість завершити цю роботу (Ситника на посаді – 24 канал) і не торпедувати НАБУ зараз. Всі ці збирання підписів і атаки на Ситника тільки дестабілізують роботу НАБУ. Депутати, мабуть, теж відчувають, що можуть так вплинути на роботу відомства.Про звільнення Ситника та чутки про призначення на цю посаду Рябошапки – читайте тут.
Володимир Зеленський зразка 2019 та 2021 року – це абсолютно різні люди. Нове оточення є носіями інших цінностей. Вони пропонують прості рішення, можливо, не зовсім чесним чи законним шляхом, для досягнення простого результату.Чому Зеленський кардинально змінився – дізнавайтесь за посиланням.