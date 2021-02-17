Ситуація на дорогах України: де зараз обмежений рух транспорту
Вранці 17 лютого проїзд по дорогах загального користування забезпечений, однак є певні обмеження на Прикарпатті. Протягом доби 16 лютого рятувальники витягли зі снігових заметів 45 транспортних засобів.
Джерело:ДСНС
Надзвичайники продовжують працювати на дорогах України, очищаючи їх від снігу та витягуючи автівки, які застрягли.
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Результати роботи ДСНС 16 лютого
- зі снігових заметів звільнили 45 транспортних засобів, зокрема 107 карет швидкої медичної допомоги та 80 автобусів;
- надали допомогу 92 людям;
- розчистили дороги: у Хмельницькій області – 36 кілометрів, Івано-Франківській – 36 кілометрів, Львівській – 18 кілометрів, Рівненській – 20 кілометрів.
На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.
Крім того, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах продовжують чергування 10 людей 6 одиниць техніки.
Ситуація на дорогах 17 лютого
За інформацією Укравтодору, станом на 7:00 проїзд по дорогах загального користування забезпечений.
Однак для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка).
Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені 458 людей та 337 одиниць техніки.
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