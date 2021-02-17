Вранці 17 лютого проїзд по дорогах загального користування забезпечений, однак є певні обмеження на Прикарпатті. Протягом доби 16 лютого рятувальники витягли зі снігових заметів 45 транспортних засобів.

Надзвичайники продовжують працювати на дорогах України, очищаючи їх від снігу та витягуючи автівки, які застрягли.

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Результати роботи ДСНС 16 лютого

зі снігових заметів звільнили 45 транспортних засобів, зокрема 107 карет швидкої медичної допомоги та 80 автобусів;

45 транспортних засобів, зокрема 107 карет швидкої медичної допомоги та 80 автобусів; надали допомогу 92 людям;

розчистили дороги: у Хмельницькій області – 36 кілометрів, Івано-Франківській – 36 кілометрів, Львівській – 18 кілометрів, Рівненській – 20 кілометрів.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Крім того, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах продовжують чергування 10 людей 6 одиниць техніки.

Ситуація на дорогах 17 лютого

За інформацією Укравтодору, станом на 7:00 проїзд по дорогах загального користування забезпечений.

Однак для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту в Івано-Франківській області на автодорозі Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка).

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучені 458 людей та 337 одиниць техніки.

Зверніть увагу! Морози не відступають з України. 17 лютого на Заході продовжуватиме сніжити, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від -1 до -9 градусів.