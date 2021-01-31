Проведення так званого "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація. Від представників окупаційної адміністрації на переговорах вимагатимуть визначитися з позицією.

Джерело: 24 канал

Своє ставлення до пропагандистського "форуму" у Донецьку голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив в ефірі одного з телеканалів.

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Кравчук про наслідки "форуму" у Донецьку

Треба визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не лише тому, що пройшов "форум" і проголосили різні заяви та тези. Тут питання в концептуальному підході,

– заявив Кравчук.

За його словами, представники окупантів на засіданні ТКГ не говорять про створення "російської національної держави".

"У нас буде питання на наступному засіданні: а кого вони представляють? Чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їх ватажок і пропагандисти з Росії", – наголосив глава української делегації.

Він уточнив: якщо окупанти підтвердять нову позицію, він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау з заявою, що нинішній порядок денний вже не актуальний.

Адже він ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення.

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Зверніть увагу! 28 січня 2021 року в окупованому Донецьку відбувся форум, на який приїхали російські пропагандисти та депутати Держдуми. Окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачили захоплення усієї території Донецької та Луганської областей, а також об'єднання квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР".