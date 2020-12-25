Окупанти 5 разів порушували режим припинення бойових дій на Донбасі 24 грудня. В результаті обстрілу поранення отримав український захисник. Ще один військовослужбовець України підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обох воїнів госпіталізували.

Поранення отримали двоє українських військових

Порушували домовленості проросійські бойовики поблизу 3 населених пунктів. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До теми Про тишу на Донбасі і не чули: скільки порушень зафіксували спостерігачі ОБСЄ

Де порушили режим тиші:

Неподалік Водяного бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Шумів окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під час цього обстрілу отримав поранення український військовий.

окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під час цього обстрілу отримав поранення український військовий. Поблизу Красногорівки український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обох поранених госпіталізували.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь,

– зазначили у штабі ООС.

З початку доби 25 грудня по всій лінії розмежування поки спостерігається тиша.

Зверніть увагу! Через поранення українського військового під час обстрілу українська сторона направила ноту в спостережну місію ОБСЄ.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу