Неспокійна доба на Донбасі: обстріли з боку противника, поранені українські бійці
Окупанти 5 разів порушували режим припинення бойових дій на Донбасі 24 грудня. В результаті обстрілу поранення отримав український захисник. Ще один військовослужбовець України підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Обох воїнів госпіталізували.
Поранення отримали двоє українських військових
Порушували домовленості проросійські бойовики поблизу 3 населених пунктів. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Де порушили режим тиші:
- Неподалік Водяного бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
- Поблизу Шумів окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Під час цього обстрілу отримав поранення український військовий.
- Поблизу Красногорівки український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- Обох поранених госпіталізували.
На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь,
– зазначили у штабі ООС.
З початку доби 25 грудня по всій лінії розмежування поки спостерігається тиша.
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