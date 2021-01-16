За добу 15 січня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів противника один з українських військових отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували.

На дії окупантів українська сторона відповіла вогнем у відповідь. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці. Актуально Бойовики на Донбасі проводять навчальні стрільби: бійці ООС стали мішенями, – розвідка Де порушили домовленість бойовики: Поблизу Гнутового та Талаківки – стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

– стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Трудівського – противник здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Саме тут був поранений український захисник.

– противник здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Саме тут був поранений український захисник. Біля Південного – проросійські збройні формування вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил. Зазначимо, що з початку доби 16 січня на лінії розмежування поки зберігається тиша. Важливо! Режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Майже щодня його порушують проросійські бойовики. Більше про те, що відбувається в зоні проведення Операції Об'єднаних сил можна прочитати тут. Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу