Чергові порушення та поранений український воїн: як минула доба Донбасі
За добу 15 січня проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілів противника один з українських військових отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували.
На дії окупантів українська сторона відповіла вогнем у відповідь. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.
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Де порушили домовленість бойовики:
- Поблизу Гнутового та Талаківки – стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Трудівського – противник здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Саме тут був поранений український захисник.
- Біля Південного – проросійські збройні формування вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Зазначимо, що з початку доби 16 січня на лінії розмежування поки зберігається тиша.
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