Ситуація на Донбасі, – Верещук про тему засідання РНБО, яке скликає Зеленський

Джерело:24 канал
На засіданні Ради національної безпеки та оборони обговорюватимуть загострення на Донбасі. До слова, його проведуть 19 лютого в Офісі Президента.
Частина засідання РНБО пройде у відкритому режимі, а частина – в закритому. Про це заявила глава підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук.
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Верещук переконана, що розглядатимуть ситуацію на Донбасі.