Ситуація на Донбасі, – Верещук про тему засідання РНБО, яке скликає Зеленський

15 лютого 2021 , 21:22
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Джерело:

24 канал

На засіданні Ради національної безпеки та оборони обговорюватимуть загострення на Донбасі. До слова, його проведуть 19 лютого в Офісі Президента.

Частина засідання РНБО пройде у відкритому режимі, а частина – в закритому. Про це заявила глава підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук.

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Верещук переконана, що розглядатимуть ситуацію на Донбасі.

Що відомо про майбутнє засідання

Зверніть увагу! Після минулого засідання РНБО застосувала санкції проти нардепа Тараса Козака. Тож його канали, які пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, заблокували.

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