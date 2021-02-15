Ситуація на Донбасі, – Верещук про тему засідання РНБО, яке скликає Зеленський
-
На засіданні Ради національної безпеки та оборони обговорюватимуть загострення на Донбасі. До слова, його проведуть 19 лютого в Офісі Президента.
Джерело:24 канал
Частина засідання РНБО пройде у відкритому режимі, а частина – в закритому. Про це заявила глава підкомітету з держбезпеки і оборони парламентського комітету з питань національної безпеки Ірина Верещук.
Важливо Частково закрите засідання РНБО: у Зеленського анонсують жорсткі рішення
Верещук переконана, що розглядатимуть ситуацію на Донбасі.
Що відомо про майбутнє засідання
- Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данилову почати підготовку до засідання.
- Теми для обговорення не озвучили, однак в телеграм-каналах припускали, що засідання скликають через загострення на Донбасі.
- До слова, у Зеленського необхідність заходу пояснили тим, що суспільство має бачити державу, яка знає ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.
Загострення на Донбасі: останні новини
- Бойовики зривали перемир'я й раніше. Однак від початку 2021 року окупанти все частіше стріляли прицільно по українських позиціях.
- За січень – лютий на Донбасі вже загинули 11 українських захисників.
- Через загострення на передовій Тристороння контактна група навіть двічі проведе засідання цього тижня.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter