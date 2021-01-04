За 4 січня російські збройні формування на Донбасі двічі порушили домовленості про припинення вогню. На щастя, українські захисники від провокативних дій противника не постраждали.

На більшості ділянок у зоні проведення Операції Об'єднаних сил таки зберігалась тиша. Про це повідомляють у штабі ООС у фейсбуці.

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Де зафіксували порушення з боку проросійських бойовиків:

Неподалік Водяного противник відкрив неприцільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

противник відкрив неприцільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Поблизу Луганського бойовики стріляли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– розповіли у штабі ООС.

Сапери розмінували 2 гектари території

Продовжують працювати у зоні проведення бойових дій і сапери. 4 січня їм вдалось розмінувати 2 гектари території та знайти 6 вибухонебезпечних предметів.

Зверніть увагу! За 3 січня окупанти одразу 7 разів проігнорували домовленість про припинення вогню на Донбасі. На щастя, поранених серед українських захисників немає.