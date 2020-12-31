Проросійські бойовики не змогли втриматись від порушення режиму тиші на Донбасі. 31 грудня вони 1 раз проігнорували домовленість про припинення вогню.

Противник стріляв біля Старогнатівки

Майже по всій лінії розмежування в останній день 2020 року зберігалась тиша. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Проте поблизу Старогнатівки сили противника таки здійснили декілька пострілів з протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Оскільки ці дії носили провокативний характер, на них українські військові не відповідали.

Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– наголосили у штабі ООС.

Сапери розмінували 4 гектари території

Тим часом, продовжують працювати на Донбасі і сапери ДСНС. Вони розмінували 4 гектари території, їхня знахідка – 66 вибухонебезпечних предметів.