Підступні дії бойовиків на Донбасі: 5 порушень, квадрокоптер з пострілами та поранені українці

За добу 29 січня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій противника 2 українських захисників отримали осколкові поранення.
Джерело: штаб ООС у фейсбуці
Незважаючи на дії окупантів, ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші воїни.
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Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Зазначимо, що з початку доби 30 січня порушень режиму тиші поки не зафіксували.Зверніть увагу! За 29 січня у зоні проведення ООС поліція зафіксувала 89 адміністративних правопорушень. Перевірили понад 4 800 транспортних засобів. Затримали 2 осіб – тепер правоохоронці з'ясовують, чи не причетні вони до угруповань бойовиків.