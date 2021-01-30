За добу 29 січня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій противника 2 українських захисників отримали осколкові поранення.

Джерело: штаб ООС у фейсбуці

Незважаючи на дії окупантів, ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші воїни.

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Де порушили режим тиші бойовики:

Поблизу Водяного: окупанти застосували квадрокоптер, з якого скинули два постріли ВОГ-17. Через це 2 українських військових отримали осколкові поранення . Постраждалих одразу госпіталізували.

окупанти застосували квадрокоптер, з якого скинули два постріли ВОГ-17. Через це 2 українських військових . Постраждалих одразу госпіталізували. Біля Опитного: бойовики здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

бойовики здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Біля Авдіївки: окупанти стріляли з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Зазначимо, що з початку доби 30 січня порушень режиму тиші поки не зафіксували.

Зверніть увагу! За 29 січня у зоні проведення ООС поліція зафіксувала 89 адміністративних правопорушень. Перевірили понад 4 800 транспортних засобів. Затримали 2 осіб – тепер правоохоронці з'ясовують, чи не причетні вони до угруповань бойовиків.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу