Підступні дії бойовиків на Донбасі: 5 порушень, квадрокоптер з пострілами та поранені українці
За добу 29 січня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій противника 2 українських захисників отримали осколкові поранення.
Джерело: штаб ООС у фейсбуці
Незважаючи на дії окупантів, ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил контролюють наші воїни.
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Де порушили режим тиші бойовики:
- Поблизу Водяного: окупанти застосували квадрокоптер, з якого скинули два постріли ВОГ-17. Через це 2 українських військових отримали осколкові поранення. Постраждалих одразу госпіталізували.
- Біля Опитного: бойовики здійснили кілька пострілів в бік українських позицій з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
- Біля Авдіївки: окупанти стріляли з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Зазначимо, що з початку доби 30 січня порушень режиму тиші поки не зафіксували.
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