Обстріли бойовиків і вогонь у відповідь від українців: яка ситуація на Донбасі за добу

За 28 січня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. На обстріли окупантів українські військові реагували вогнем у відповідь. Про порушення противника доповіли ОБСЄ.
Джерело: штаб ООС у фейсбуці
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Актуально СБУ розшукує росіянина, який катував українських військових: фото
У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що ситуація на лінії розмежування контрольована українськими воїнами.Зверніть увагу! З початку доби 29 січня порушень режим тиші на Донбасі поки не зафіксували.
У зоні проведення ООС працюють і підрозділи поліції. Так за 28 січня вони зафіксували 99 адмінпорушень. Поліцейські перевірили понад 4 800 транспортних засобів. Двох чоловіків затримали і перевіряють, чи вони не причетні до формувань бойовиків.