Обстріли бойовиків і вогонь у відповідь від українців: яка ситуація на Донбасі за добу
За 28 січня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. На обстріли окупантів українські військові реагували вогнем у відповідь. Про порушення противника доповіли ОБСЄ.
Джерело: штаб ООС у фейсбуці
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Актуально СБУ розшукує росіянина, який катував українських військових: фото
Де порушували режим тиші окупанти:
- Поблизу Водяного: проросійські формування відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що ситуація на лінії розмежування контрольована українськими воїнами.
Скільки правопорушень зафіксувала поліція
У зоні проведення ООС працюють і підрозділи поліції. Так за 28 січня вони зафіксували 99 адмінпорушень. Поліцейські перевірили понад 4 800 транспортних засобів. Двох чоловіків затримали і перевіряють, чи вони не причетні до формувань бойовиків.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter