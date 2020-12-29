За 28 грудня проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Через такі дії противника поранення отримав український військовий. Його госпіталізували.

Про порушення домовленостей проросійськими збройними силами вже повідомили представників ОБСЄ. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці. Актуально На КПВВ "Станиця Луганська" чоловік перевозив 150 тисяч доларів: фото Де відкривали вогонь окупанти Біля Водяного – стріляли з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував безпілотник. Його зупинили українські сили реагування

– стріляли з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував безпілотник. Його зупинили українські сили реагування Неподалік Південного бойовики також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів.

бойовики також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру, а також з великокаліберних кулеметів. Біля Мар'їнки та Авдіївки – противник стріляв з гранатометів різних систем.

– противник стріляв з гранатометів різних систем. Поблизу Світлодарська – ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

– ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

– ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поблизу Чермалика окупанти стріляли зі стрілецької зброю Саме тут наш воїн отримав поранення. З початку доби 29 грудня порушень режиму тиші поблизу лінії розмежування поки не зафіксовано. Більше новин про проведення Операції Об'єднаних сил можна прочитати тут. Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу