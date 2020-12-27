Проросійські бойовики один раз порушили режим припинення огню на Донбасі 26 грудня. В результаті неприцільного обстрілу окупантів жертв та поранених серед наших захисників немає.

Українські військові не відкривали вогонь

Проросійські війська стріляли неподалік Березового. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Неприцільний вогонь вони відкривали зі стрілецької зброї.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров'ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає,

– зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил.

З початку доби 27 грудня по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Поліція затримала 3 осіб, яких підозрюють у причетності до бойовиків

Працюють у зоні проведення бойових дій і правоохоронці. Поліцейські за 26 грудня виявили 58 адмінправопорушень. Представники Нацполіції перевірили майже 4300 транспортних засобів та 4 500 осіб.

Зверніть увагу! Силовики затримали 3 людей, яких підозрюють у причетності до найманців Росії.